معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان

ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر دبلوماسية غربية كشفت أن تقارير استخبارية موثوقة أظهرت أن الجيش يُعدّ خططاً عسكرية لضربات جوية مكثفة وغير مسبوقة في تهدف إلى "إحداث أكبر موجة تهجير ممكنة" من الجنوب ووادي البقاع.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز "، إن التقارير الاستخبارية التي يجري تداولها على نطاق ضيق عبر البعثات الدبلوماسية الغربية العاملة في المنطقة ترجح أن تشمل الضربات الجوية التي يجري التخطيط لتنفيذها، مرافق حيوية لبنانية لم يسبق استهدافها مثل محطات الكهرباء الرئيسة، جسر مطار رفيق الدولي، وحتى ميناء .



وأشارت المصادر، إلى أن الأخطر في التقارير الاستخبارية هو الحديث عن هجوم إسرائيلي محتمل لا يقتصر على الجنوب بل يشمل البقاع، وهو سيناريو لم يُطرح بهذا الوضوح منذ حرب تموز 2006، ويُعتبر بمثابة خط أحمر لدى والجيش اللبناني.



وتستهدف الضربات الجوية الإسرائيلية بحسب المعلومات التي تضمنتها التقارير الاستخبارية العمل على إفراغ المناطق الشيعية من سكانها وذلك لإضعاف البيئة الحاضنة لحزب الله وتسهيل عمليات "التنظيف" للوجود العسكري للحزب في هذه المناطق.

كما تستهدف الضربات الجوية الإسرائيلية شلّ البنية التحتية بالكامل عبر ضرب محطات الطاقة والمواصلات والميناء؛ ما يُفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويسهم في فرض واقع جديد على الأرض قبل انتهاء مهلة تنفيذ قرار 1701 في كانون الأول الجاري.



وقالت المصادر الغربية، إن فرض الواقع الجديد سيدفع السلطات اللبنانية للقبول بالشروط التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، ليس فقط المتعلقة بطريقة التعامل مع حزب الله بل بكل ما له علاقة بالمنطقة العازلة التي تسعى لإقامتها داخل الأراضي اللبنانية.



وتتزامن المعلومات عن استعداد إسرائيل لتنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية مع وثيقة داخلية مسربة تفيد بطلب مكتب في لبنان من كل الوكالات الإنسانية والمنظمات الشريكة تفعيل خطط الطوارئ الكاملة "فوراً" وذلك تحسباً لسيناريو شن إسرائيل حربا شاملة جديدة ضد لبنان حسب الوثيقة.

وقدرت الوثيقة الأممية التي استندت إلى تقرير سري أعدّه فريق تحليل المخاطر الأمنية والاستخباراتية التابع للأمم المتحدة أن أي تصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق ضد لبنان، سيؤدي إلى نزوح داخلي يتراوح بين 800 ألف ومليون شخص من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأسابيع الأولى فقط.