Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية والسفير الأميركي

Lebanon 24
11-12-2025 | 08:42
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس مجموعة "العمل الأميركية حول لبنان"  (ATFL) السفير إدوارد غابرييل مع وفد من المجموعة.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان حاليا في ظل الأوضاع الراهنة.

من ناحية أخرى، أبرق رئيس الإشتراكية الدولية بيدرو سانشيز، بالنيابة عن مؤسسة التقدم العالمي Global Progress Foundation، إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، شاكرا له مشاركته في مأدبة العمل التي خصصت للبحث في سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتوجه سانشيز إلى جنبلاط في رسالته، قائلا: "لقد أغنى حضوركم مناقشاتنا، وأضاف إليها عمقا ووضوحا وبعدا دوليا مميزا".

أضاف: "لقد قدر جميع المشاركين عاليا ما قدمتموه من رؤى بناءة والتزام صادق دعم الحوار وتعزيز التعاون، وإن مساهماتكم شكلت ركيزة أساسية في جهودنا المشتركة لدفع مسارات العدالة الاجتماعية والديموقراطية والمساواة على المستوى العالمي".

وثمن سانشيز، الذي يشغل حاليا منصب رئيس وزراء إسبانيا، عاليا "تخصيص الرئيس وليد جنبلاط وقته للانضمام إلى الفعالية الدولية"، وقال: "نثمن ما حملتموه إلى المجلس من روح تعاون إيجابية، ونتطلع بثقة إلى مواصلة العمل معكم وإلى فرص جديدة لتعزيز الشراكة بيننا".
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل "مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان" بحضور السفير الأميركي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدًا من مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان (ATF) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
وصول وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غبريال إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
عون استقبل السفير الأميركيّ لدى لبنان: جاهزٌ لتلبية دعوة ترامب
الشرق الأوسط

مجموعة العمل

وليد جنبلاط

رئيس مجموعة

النيابة

إسبانيا

كليمنصو

سانشيز

