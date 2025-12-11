جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية والسفير الأميركي

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في ، "العمل الأميركية حول " (ATFL) السفير إدوارد غابرييل مع وفد من المجموعة.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان حاليا في ظل الأوضاع الراهنة.



من ناحية أخرى، أبرق رئيس الإشتراكية الدولية ، بالنيابة عن مؤسسة التقدم العالمي Global Progress Foundation، إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد ، شاكرا له مشاركته في مأدبة العمل التي خصصت للبحث في سبل إحلال السلام في .



وتوجه سانشيز إلى جنبلاط في رسالته، قائلا: "لقد أغنى حضوركم مناقشاتنا، وأضاف إليها عمقا ووضوحا وبعدا دوليا مميزا".



أضاف: "لقد قدر جميع المشاركين عاليا ما قدمتموه من رؤى بناءة والتزام صادق دعم الحوار وتعزيز التعاون، وإن مساهماتكم شكلت ركيزة أساسية في جهودنا المشتركة لدفع مسارات العدالة الاجتماعية والديموقراطية والمساواة على المستوى العالمي".



وثمن سانشيز، الذي يشغل حاليا منصب رئيس وزراء ، عاليا "تخصيص الرئيس وليد جنبلاط وقته للانضمام إلى الفعالية الدولية"، وقال: "نثمن ما حملتموه إلى المجلس من روح تعاون إيجابية، ونتطلع بثقة إلى مواصلة العمل معكم وإلى فرص جديدة لتعزيز الشراكة بيننا".

