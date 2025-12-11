ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد

زارت رئيسة والمديرة العامة لـ"تلفزيون " الدكتورة اليسار ندّاف، مقر في اليوم، حيث قدّمت إلى رئيس الهيئة القاضي تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمها مهامها رسميًا كرئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان".

