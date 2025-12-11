قائد الجيش استقبل مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان.. وهذا ما جرى بحثه

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل (ATFL) Edward Gabriel مع وفد مرافق.

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش والتحديات التي تواجهه حاليا في ظل الأوضاع الراهنة.

كما استقبل النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.