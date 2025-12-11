تعاون بين "تاتش" وقوى الأمن الداخلي

التقى لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله في مكتبه رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" ومديرها العام السيد ، يرافقه مدير السيبارني في الشركة المهندس هيثم .



وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين "تاتش" والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على صعيد عدد من المجالات الخدماتية.

Advertisement