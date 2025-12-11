لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

بحث وسفير ، في سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجمه ومضاعفة التصدير من إلى البرازيل التي يوجد فيها جالية لبنانية كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد.



وأكد "وجوب الاستفادة من العنصر اللبناني، كونه محط غنى وتقدير لدوره في كلا البلدين".



وتمت مناقشة التحضير لزيارة عمل إلى البرازيل خلال للفصل الأول من العام المقبل.

Advertisement