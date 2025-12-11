خريش عرض مع شهيب التنسيق بين الدفاع المدني والمعنيين بالشؤون البيئية والحرجية

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب ، ترافقه المديرة العامة لجمعية الحرجية والتنمية (AFDC) سوسن بو .



وأفادت والعلاقات العامة في بأن "اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين والجهات المعنية بالشؤون البيئية والحرجية، لا سيما ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني ورفع مستوى جهوزيتها، وتعزيز قدرات الاستجابة لمكافحة حرائق الغابات وحماية السلامة العامة في مختلف الظروف".



وكذلك، استقبل خريش، المدير العام في مجلس النواب هادي عفيف، رئيس بلدية بكاسين نصر ونائبه أنطوان نمور.



وخصص اللقاء للبحث في شؤون تتعلق بعمل الدفاع المدني، ولتداول سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلدية بكاسين، لا سيما في ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتعزيز قدراتها اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة السريعة عند حصول الطوارئ.

