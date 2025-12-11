تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريش عرض مع شهيب التنسيق بين الدفاع المدني والمعنيين بالشؤون البيئية والحرجية

Lebanon 24
11-12-2025 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1453789-639010729616435736.png
Doc-P-1453789-639010729616435736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب أكرم شهيب، ترافقه المديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) سوسن بو فخر الدين.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة بأن "اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المعنية بالشؤون البيئية والحرجية، لا سيما ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني ورفع مستوى جهوزيتها، وتعزيز قدرات الاستجابة لمكافحة حرائق الغابات وحماية السلامة العامة في مختلف الظروف".

وكذلك، استقبل خريش، المدير العام في مجلس النواب هادي عفيف، رئيس بلدية بكاسين جوزف نصر ونائبه أنطوان نمور.

وخصص اللقاء للبحث في شؤون تتعلق بعمل الدفاع المدني، ولتداول سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلدية بكاسين، لا سيما في ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتعزيز قدراتها اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة السريعة عند حصول الطوارئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

الشؤون البيئية

دائرة الإعلام

المدير العام

أكرم شهيب

فخر الدين

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-11
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11
Lebanon24
12:19 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24