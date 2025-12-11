تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خريش عرض مع شهيب التنسيق بين الدفاع المدني والمعنيين بالشؤون البيئية والحرجية
Lebanon 24
11-12-2025
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب
أكرم شهيب
، ترافقه المديرة العامة لجمعية
الثروة
الحرجية والتنمية (AFDC) سوسن بو
فخر الدين
.
وأفادت
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة
بأن "اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين
المديرية العامة للدفاع المدني
والجهات المعنية بالشؤون البيئية والحرجية، لا سيما ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني ورفع مستوى جهوزيتها، وتعزيز قدرات الاستجابة لمكافحة حرائق الغابات وحماية السلامة العامة في مختلف الظروف".
وكذلك، استقبل خريش، المدير العام في مجلس النواب هادي عفيف، رئيس بلدية بكاسين
جوزف
نصر ونائبه أنطوان نمور.
وخصص اللقاء للبحث في شؤون تتعلق بعمل الدفاع المدني، ولتداول سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وبلدية بكاسين، لا سيما في ما يتعلق بدعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتعزيز قدراتها اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة السريعة عند حصول الطوارئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
خريش يزور مستشفى الجامعة الأميركية مُطلعاً على إجراء فحوص طبية لعناصر الدفاع المدني
11/12/2025 20:13:15
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني
Lebanon 24
خريش بحث ورئيس بلدية العيشية في دعم مراكز الدفاع المدني
11/12/2025 20:13:15
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
11/12/2025 20:13:15
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
Lebanon 24
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
11/12/2025 20:13:15
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
الشؤون البيئية
دائرة الإعلام
المدير العام
أكرم شهيب
فخر الدين
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
13:03 | 2025-12-11
11/12/2025 01:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:38 | 2025-12-11
11/12/2025 12:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:25 | 2025-12-11
11/12/2025 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:22 | 2025-12-11
11/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2025-12-11
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:38 | 2025-12-11
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:25 | 2025-12-11
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:22 | 2025-12-11
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:19 | 2025-12-11
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24