تيمور جنبلاط استقبل المدير العام لمرفأ بيروت

استقبل رئيس ، في مكتبه في كليمنصو، رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ مروان النفي، حضور القيادة في "التقدمي" وعضو مجلس إدارة مرفأ بيروت المحامية لما حريز، ومستشار النائب حسام حرب.



وكان جنبلاط استهل الاجتماع بتهنئة النفي على تعيينه، فيما استعرض النفي "النتائج التي توصّل إليها المجلس في إطار الدراسة الأولية التي أعدها لتحديد التحديات الإدارية واللوجستية والتقنية التي يواجهها مرفأ بيروت".

