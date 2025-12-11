أبي المنى يواكب ملف المرفأ… والحوكمة محور البحث

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة – ، المحامية لما حريز جابر، عضو اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ . وقد عبّر عن تمنياته لها بالنجاح في مسؤولياتها الجديدة، آملاً أن تُسهم خبرتها في شؤون الطاقة والحوكمة والتشريعات في دعم ورشة النهوض بالمؤسسات العامة. وشمل الحديث ملفات مرتبطة مباشرة بعملها داخل المرفأ.



كما رحّب الشيخ أبي المنى بكلّ من رائد عبد الخالق من منسقية " "، ورجل الأعمال كميل مراد يرافقه نبيل جمال، إضافة إلى الأستاذ زياد القاضي من السمقانية.



وفي سياق نشاطاته، كان شيخ العقل قد زار الأربعاء رئيس محكمة الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين في ديرقوبل، برفقة أعضاء من مجلس إدارة المجلس المذهبي. وحضر اللقاء قضاة المحكمة المذهبية الاستئنافية ومحكمة بيروت وعدد من أقرباء القاضي ناصر الدين، وتم خلاله عرض مستجدات الواقع الوطني والاجتماعي، إلى جانب رؤية مشيخة العقل والمجلس المذهبي والمحاكم الدرزية للمرحلة المقبلة.



وفي دارته في شانيه، استقبل وفداً من السمقانية ضمّ مشايخ من عائلات القاضي والعقيلي وهرموش، ورئيس البلدية العميد حسام هرموش وعدداً من الفاعليات.





