أبي المنى يواكب ملف المرفأ… والحوكمة محور البحث

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز
الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار
الطائفة – فردان
، المحامية لما حريز جابر، عضو اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت
. وقد عبّر عن تمنياته لها بالنجاح في مسؤولياتها الجديدة، آملاً أن تُسهم خبرتها في شؤون الطاقة والحوكمة والتشريعات في دعم ورشة النهوض بالمؤسسات العامة. وشمل الحديث ملفات مرتبطة مباشرة بعملها داخل المرفأ.
كما رحّب الشيخ أبي المنى بكلّ من رائد عبد الخالق من منسقية "تيار المستقبل
"، ورجل الأعمال كميل مراد يرافقه نبيل جمال، إضافة إلى الأستاذ زياد القاضي من السمقانية.
وفي سياق نشاطاته، كان شيخ العقل قد زار الأربعاء رئيس محكمة الاستئناف
الدرزية العليا
القاضي فيصل ناصر الدين في ديرقوبل، برفقة أعضاء من مجلس إدارة المجلس المذهبي. وحضر اللقاء قضاة المحكمة المذهبية الاستئنافية ومحكمة بيروت وعدد من أقرباء القاضي ناصر الدين، وتم خلاله عرض مستجدات الواقع الوطني والاجتماعي، إلى جانب رؤية مشيخة العقل والمجلس المذهبي والمحاكم الدرزية للمرحلة المقبلة.
وفي دارته في شانيه، استقبل وفداً من السمقانية ضمّ مشايخ من عائلات القاضي والعقيلي وهرموش، ورئيس البلدية العميد حسام هرموش وعدداً من الفاعليات.