تيمور جنبلاط يستقبل مروان النفي… ملف مرفأ بيروت وسلّة التحديات على الطاولة

استقبل رئيس في مكتبه في كليمنصو ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ مروان النفي، بحضور القيادة في "التقدمي" وعضو مجلس إدارة المرفأ المحامية لما حريز، ومستشار النائب حسام حرب.



وهنّأ جنبلاط النفي على تولّيه مهامه الجديدة، فيما قدّم الأخير عرضاً لخلاصات الدراسة الأولية التي أعدّها المجلس، والتي تُحدّد أبرز التحديات الإدارية واللوجستية والتقنية التي يواجهها مرفأ بيروت في المرحلة الراهنة.



