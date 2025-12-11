شحادة ممثلاً الرئيس عون: بيروت تثبّت موقعها منصة عربية للابتكار الرقمي

افتتح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية ، المؤتمر الإقليمي الخامس للاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات – ARISPA في ، بمشاركة وفود عربية وخبراء في التكنولوجيا والتحول الرقمي.



وشدّد شحادة على اهتمام رئيس الجمهورية بالمؤتمر، معتبراً أن انعقاده المتكرر في بيروت يؤكد دور كمنصّة عربية للمبادرات الرقمية. وأكد أن التكنولوجيا والمعرفة عنصران أساسيان للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وأن مستقبل المنطقة يعتمد على تعاون عربي أوسع في القطاع الرقمي.



وتناول أهمية مناقشة التطورات في والأمن السيبراني وحوكمة التحول الرقمي، لافتاً إلى أن التغيرات المتسارعة تفرض على الدول تحديث نماذجها الاقتصادية.



كما أشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد ARISPA في توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص، ودعا إلى تعزيز العمل العربي المشترك في تطوير البنى التحتية الرقمية، وحماية البيانات، وتحصين أمن الشبكات، وتشجيع الابتكار.



وختم مؤكداً أن لبنان يعمل على استثمار قدرات شبابه وإعادة بناء قطاع التكنولوجيا ليصبح رافعة للنمو، وأن اللقاءات الإقليمية تفتح المجال لشراكات تعزّز موقع لبنان كمركز للابتكار الرقمي.





