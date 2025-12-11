عن لبنان وسلاح "حزب الله"... تصريحٌ لمستشار ماكرون

قال عوفر برونشتاين المستشار غير الرسمي للرئيس الفرنسي لشؤون العلاقات - ، إنّ " تدعم سيادة ، وفرض الجيش سيطرته على كافة أنحاء الأراضي ".

وأضاف برونشتاين لوكالة "نوفوستي": "من المستحيل وجود جيشين ودولة داخل الدولة في لبنان. أعتقد أنه في الوقت الحالي ينبغي على الامتناع عن قصف الأراضي اللبنانية ومنح مزيدا من الوقت لنزع سلاح " ".



وأعرب عن "شكوكه في أنّ يتم نزع سلاح "حزب الله" قبل حلول الموعد النهائي المحدّد نهاية هذا العام، وقال: "يجب منح لبنان المزيد من الوقت، بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستتعامل إسرائيل مع ".



وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي سبب للدخول في مواجهة مع لبنان، على عكس وسوريا، حيث توجد صراعات إقليمية". (روسيا اليوم)