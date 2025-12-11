تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
عن لبنان وسلاح "حزب الله"... تصريحٌ لمستشار ماكرون
Lebanon 24
11-12-2025
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عوفر برونشتاين المستشار غير الرسمي للرئيس الفرنسي لشؤون العلاقات
الإسرائيلية
-
الفلسطينية
، إنّ "
فرنسا
تدعم سيادة
لبنان
، وفرض الجيش سيطرته على كافة أنحاء الأراضي
اللبنانية
".
وأضاف برونشتاين لوكالة "نوفوستي": "من المستحيل وجود جيشين ودولة داخل الدولة في لبنان. أعتقد أنه في الوقت الحالي ينبغي على
إسرائيل
الامتناع عن قصف الأراضي اللبنانية ومنح
الجيش اللبناني
مزيدا من الوقت لنزع سلاح "
حزب الله
".
وأعرب عن "شكوكه في أنّ يتم نزع سلاح "حزب الله" قبل حلول الموعد النهائي المحدّد نهاية هذا العام، وقال: "يجب منح لبنان المزيد من الوقت، بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستتعامل إسرائيل مع
الحكومة اللبنانية
".
وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي سبب للدخول في مواجهة مع لبنان، على عكس
الفلسطينيين
وسوريا، حيث توجد صراعات إقليمية". (روسيا اليوم)
