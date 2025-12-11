تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الطاقة: نطلق المناقصات فور استلام الطلبات… وإلغاء 3 مناقصات بسبب غياب العارضين

Lebanon 24
11-12-2025 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1453810-639010757603032552.jpeg
Doc-P-1453810-639010757603032552.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بياناً أوضح فيه، رداً على ما ذكرته مؤسسة كهرباء لبنان حول تأخر توريد شحنة الغاز أويل قبل 8 كانون الأول 2025، أن مراجعة المعطيات أظهرت أن التأخير مرتبط بعوامل تقنية في مرفأ التحميل، لا بإجراءات الوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تبادر إلى إطلاق مناقصات استيراد المحروقات الخاصة بمعامل كهرباء لبنان فور وصول الطلبات الرسمية من المؤسسة. وذكّر ببيان 4 كانون الأول 2025 الذي أعلن إلغاء ثلاث مناقصات متتالية لتوريد الغاز أويل بسبب وجود عارض وحيد أو غياب كامل للعارضين في 31 تشرين الأول و5 و17 تشرين الثاني 2025.

وأضافت الوزارة أنّ تدني المخزون الاحتياطي الحالي دفعها، وبناء على توجيهات الوزير جو الصدي، إلى إطلاق مناقصة طويلة الأمد لتوريد الغاز أويل لمدة ستة أشهر، مع نشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام في 28 تشرين الثاني 2025، على أن تُفضّ العروض في 22 كانون الأول 2025 بهدف ضمان استقرار إمدادات الفيول وبالتالي إنتاج الكهرباء.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ثلاث مناقصات فاشلة… "الطاقة" تلجأ لعارض واحد لتأمين الغاز أويل
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيقدم للقضاة تفصيلا لأسباب طلبه إلغاء جلسة الغد في مغلف مغلق
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب 3 سنوات… فادية عبد الغني تعود في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: العالم يشهد تفاقما في الأزمات بسبب غياب المساءلة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مؤسسة كهرباء لبنان

المكتب الإعلامي

كهرباء لبنان

مكتب الإعلام

جو الصدي

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:23 | 2025-12-11
Lebanon24
14:37 | 2025-12-11
Lebanon24
14:04 | 2025-12-11
Lebanon24
13:57 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24