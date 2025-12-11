الطاقة: نطلق المناقصات فور استلام الطلبات… وإلغاء 3 مناقصات بسبب غياب العارضين

أصدر لوزارة الطاقة والمياه بياناً أوضح فيه، رداً على ما ذكرته حول تأخر توريد شحنة أويل قبل 8 كانون الأول 2025، أن مراجعة المعطيات أظهرت أن التأخير مرتبط بعوامل تقنية في مرفأ التحميل، لا بإجراءات الوزارة.



وأشار البيان إلى أن الوزارة تبادر إلى إطلاق مناقصات استيراد المحروقات الخاصة بمعامل فور وصول الطلبات الرسمية من المؤسسة. وذكّر ببيان 4 كانون الأول 2025 الذي أعلن إلغاء ثلاث مناقصات متتالية لتوريد الغاز أويل بسبب وجود عارض وحيد أو غياب كامل للعارضين في 31 تشرين الأول و5 و17 تشرين الثاني 2025.



وأضافت الوزارة أنّ تدني المخزون الاحتياطي الحالي دفعها، وبناء على توجيهات الوزير ، إلى إطلاق مناقصة طويلة الأمد لتوريد الغاز أويل لمدة ستة أشهر، مع نشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام في 28 تشرين الثاني 2025، على أن تُفضّ العروض في 22 كانون الأول 2025 بهدف ضمان استقرار إمدادات الفيول وبالتالي إنتاج الكهرباء.





