رسالة أميركيّة "حادة" تلقاها "حزب الله"... قناة إسرائيليّة تكشف مضمونها

ذكر موقع " "، أنّ القناة الـ14 الإسرائيليّة زعمت أنّ " " تلقى رسالة أميركية "حادة" عبر وسطاء، تضمنت آخر مهلة لنزع سلاحه".

وبحسب القناة الإسرائيليّة، أبلغت " "حزب الله" بأنه "إذا لم يلتزم بتخليه عن السلاح حتى موعد أقصاه بداية العام المقبل 2026، فستشنّ هجوماً كبيراً ضدّه".



ولفتت القناة الـ14، إلى "تزايد وتيرة تسليح "حزب الله" في خلال الآونة الأخيرة، في محاولة لتعزيز نفوذه مجدداً". (ارم نيوز)