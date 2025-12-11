عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس" أن رفع عقوبات " " عن لا يُعدّ تفصيلاً عابراً، بل إشارة إلى تحوّل إقليمي عميق، متسائلاً عمّا إذا كان مسموحاً للبنان أن يبقى "رهينة سلاح خارج شرعية الدولة" في الوقت الذي تُفتح فيه الأبواب أمام أطراف كانت معزولة حتى الأمس القريب.

وأكد أن لا يمكن أن يبقى أسيراً "زمن الوصايات والمصالح الضيقة"، بل يحتاج إلى دولة قوية بجيش واحد وسلطة موحّدة تعيد إليه موقعه الطبيعي سياسياً واقتصادياً.



ورأى أن التطور الإقليمي الجديد يتيح للبنان فرصاً لا يجوز التفريط بها، من والانفتاح الاقتصادي على السوق ، إلى توسيع قدرات التصدير وتبادل الخبرات والتعاون المصرفي. واعتبر أن استجرار إلى لبنان يتجاوز البعد التقني ليشكّل اختباراً لقرار الدولة وقدرتها على الالتزام بالإصلاح.



وختم مؤكداً أن لحظة حاسمة تقف أمام البلاد: إمّا أن ينهض لبنان، أو يُترك خارج مسار التاريخ، مشدداً على أن الفرصة قائمة وأن المطلوب هو المبادرة لاغتنامها.



