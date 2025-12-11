تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:19
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس" أن رفع عقوبات "قيصر" عن سوريا لا يُعدّ تفصيلاً عابراً، بل إشارة إلى تحوّل إقليمي عميق، متسائلاً عمّا إذا كان مسموحاً للبنان أن يبقى "رهينة سلاح خارج شرعية الدولة" في الوقت الذي تُفتح فيه الأبواب أمام أطراف كانت معزولة حتى الأمس القريب.
 
وأكد أن لبنان لا يمكن أن يبقى أسيراً "زمن الوصايات والمصالح الضيقة"، بل يحتاج إلى دولة قوية بجيش واحد وسلطة موحّدة تعيد إليه موقعه الطبيعي سياسياً واقتصادياً.

ورأى عبد المسيح أن التطور الإقليمي الجديد يتيح للبنان فرصاً لا يجوز التفريط بها، من الاستثمارات المباشرة والانفتاح الاقتصادي على السوق السورية، إلى توسيع قدرات التصدير وتبادل الخبرات والتعاون المصرفي. واعتبر أن استجرار الغاز إلى لبنان يتجاوز البعد التقني ليشكّل اختباراً لقرار الدولة وقدرتها على الالتزام بالإصلاح.

وختم مؤكداً أن لحظة حاسمة تقف أمام البلاد: إمّا أن ينهض لبنان، أو يُترك خارج مسار التاريخ، مشدداً على أن الفرصة قائمة وأن المطلوب هو المبادرة لاغتنامها.

مواضيع ذات صلة
كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على السوريين؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نأمل في رفع كامل عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تؤكد دعم رفع عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح أطلق ماكينته الانتخابية: إنها معركة مواجهة لإنقاذ الكورة ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستثمارات المباشرة

أديب عبد المسيح

السورية

التزام

المسيح

سوريا

