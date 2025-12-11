تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
11-12-2025
|
12:39
استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في
طرابلس
الدكتور حسان ضناوي رئيسَ المجلس الأفريقي–الآسيوي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الدكتور نادر الغزال في مكتبه، في زيارة خُصّصت لتقديم التهنئة وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.
وخلال اللقاء، شدّد الغزال على ثقته بقدرات ضناوي، لافتاً إلى أنه جاء "ليهنئ صديقاً يعرف كيف يدير المؤسسات الاقتصادية"، ومشيراً إلى أن خبرته في مجال المناطق الحرة تشكّل قيمة مضافة لطرابلس.
واعتبر أن وجود ضناوي في موقعه، إلى جانب بيئة داعمة تضم معرض رشيد كرامي الدولي ومرفأ طرابلس وبلديات الفيحاء وغرفة التجارة والصناعة برئاسة توفيق دبوسي، "يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تنقل المدينة من موقع المتلقّي إلى موقع الفاعل".
كما دعا الغزال إلى إعادة تفعيل "مجلس طرابلس الاقتصادي" ضمن إطار
جامع
يعزّز موقع المدينة كعاصمة اقتصادية للبنان، مؤكداً استعداده لتوظيف شبكة علاقاته في
الإمارات
والسعودية لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية.
بدوره، أعرب ضناوي عن تقديره لزيارة الغزال، مؤكداً أن التفاف أبناء طرابلس حول المشروع يمنحه زخماً حقيقياً ويساعد على تجاوز العقبات. وكشف أن المرحلة المقبلة ستتضمّن زيارة عدد من
الدول العربية
والأوروبية للترويج للمنطقة الاقتصادية وترسيخ دورها كمنصة جذب استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
