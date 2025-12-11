خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ " تسعى لدى للانتقال من القساوة في الحرب إلى الدبلوماسية في ، لكن لا جواب إيجابيّاً حتى الساعة".

وأشارت مصادر صحافيّة، إلى أنّ "السفير الأميركي ميشال عيسى زار عين التينة مرتين خلال 24 ساعة".

وأضافت المصادر أنّ "هناك رغبة أميركية بالتهدئة، إلا أنّ ذلك لا يُقابل بتجاوب إسرائيليّ".

وفي هذا السياق، قال مصدر سياسيّ، إنّ "لا توم برّاك ولا ولا حتى الجانب المصريّ تمكّن من الحصول على تنازل أو تجاوب من قبل إسرائيل لخفض التصعيد أو الإنسحاب من لبنان". وأضاف المصدر عينه أنّ "الوحيد على أنّ يمون على إسرائيل هو الرئيس الأميركيّ ، لذلك فإن الانظار تتجه إلى اللقاء الذي سيجمعه مع نتيناهو في 29 كانون الأوّل". كذلك، أشارت المعلومات الصحافيّة إلى أنّ "هناك تعويلاً حالياً على حراك - قطري - إيراني - يحصل بعيداً عن الأضواء".