لبنان
خلال 24 ساعة.. السفير الأميركيّ زار برّي مرّتين
Lebanon 24
11-12-2025
|
13:03
photos
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ "
واشنطن
تسعى لدى
إسرائيل
للانتقال من القساوة في الحرب إلى الدبلوماسية في
لبنان
، لكن لا جواب إيجابيّاً حتى الساعة".
وأشارت مصادر صحافيّة، إلى أنّ "السفير الأميركي ميشال عيسى زار عين التينة مرتين خلال 24 ساعة".
وأضافت المصادر أنّ "هناك رغبة أميركية بالتهدئة، إلا أنّ ذلك لا يُقابل بتجاوب إسرائيليّ".
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسيّ، إنّ "لا توم برّاك ولا
مورغان أورتاغوس
ولا حتى الجانب المصريّ تمكّن من الحصول على تنازل أو تجاوب من قبل إسرائيل لخفض التصعيد أو الإنسحاب من لبنان".
وأضاف المصدر عينه أنّ "الوحيد
القادر
على أنّ يمون على إسرائيل هو الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
، لذلك فإن الانظار تتجه إلى اللقاء الذي سيجمعه مع نتيناهو في 29 كانون الأوّل".
كذلك، أشارت المعلومات الصحافيّة إلى أنّ "هناك تعويلاً حالياً على حراك
سعودي
- قطري - إيراني -
تركي
يحصل بعيداً عن الأضواء".
