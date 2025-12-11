تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفود فلسطينية لدى السفير الأسعد: تعزيز التنسيق وحماية الأونروا

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1453851-639010816166240489.png
Doc-P-1453851-639010816166240489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد وفداً مركزياً من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المجلس الوطني ومسؤول الجبهة في لبنان يوسف ناظم اليوسف، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، بحضور القنصل الفلسطيني المستشار الأول محمد العمري. كما التقى الأسعد وفداً من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة ممثل الحزب في لبنان غسان أيوب، في حضور القنصل العمري.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي في السفارة، ثمّن الوفدان جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، ولا سيما في متابعة الملفات التي تخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ضوء ما نتج عن القمة الفلسطينية – اللبنانية التي جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس العماد جوزاف عون.

وأكد الوفدان ضرورة حماية وكالة "الأونروا" باعتبارها مؤسسة دولية شاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني، داعين الدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدماتها للاجئين.

من جهته، شدّد السفير الأسعد على مواصلة التنسيق مع الإدارات اللبنانية والمؤسسات الدولية لتأمين حياة كريمة للفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن المسؤولية تتطلب بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم وتوفير الإمكانات التي تكفل لهم العيش بكرامة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الفلسطيني: خطوة تسليم المشتبه بهم تأكيد على الشفافية والتنسيق مع الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعوديّ - قطريّ: تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي قطري: تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:16:48 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المكتب الإعلامي

الفلسطينيين

الفلسطينية

عضو المجلس

جوزاف عون

اللبنانية

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2025-12-11
Lebanon24
16:04 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:23 | 2025-12-11
Lebanon24
14:37 | 2025-12-11
Lebanon24
14:04 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24