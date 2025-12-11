تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وفود فلسطينية لدى السفير الأسعد: تعزيز التنسيق وحماية الأونروا
Lebanon 24
11-12-2025
|
13:26
استقبل سفير دولة
فلسطين
في
لبنان
محمد الأسعد وفداً مركزياً من جبهة التحرير
الفلسطينية
برئاسة
عضو المجلس
الوطني ومسؤول
الجبهة
في لبنان يوسف ناظم اليوسف، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، بحضور القنصل الفلسطيني المستشار الأول محمد العمري. كما التقى الأسعد وفداً من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة ممثل الحزب في لبنان غسان أيوب، في حضور القنصل العمري.
وبحسب بيان
المكتب الإعلامي
في السفارة، ثمّن الوفدان جهوده في تعزيز العلاقات
اللبنانية
– الفلسطينية، ولا سيما في متابعة الملفات التي تخص اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان، في ضوء ما نتج عن القمة الفلسطينية – اللبنانية التي جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس
العماد جوزاف عون
.
وأكد الوفدان ضرورة حماية وكالة "الأونروا" باعتبارها مؤسسة دولية شاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني، داعين الدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدماتها للاجئين.
من جهته
، شدّد السفير الأسعد على مواصلة التنسيق مع الإدارات اللبنانية والمؤسسات الدولية لتأمين حياة كريمة للفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن المسؤولية تتطلب بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم وتوفير الإمكانات التي تكفل لهم العيش بكرامة.
