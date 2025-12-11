وفود فلسطينية لدى السفير الأسعد: تعزيز التنسيق وحماية الأونروا

استقبل سفير دولة في محمد الأسعد وفداً مركزياً من جبهة التحرير برئاسة الوطني ومسؤول في لبنان يوسف ناظم اليوسف، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، بحضور القنصل الفلسطيني المستشار الأول محمد العمري. كما التقى الأسعد وفداً من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة ممثل الحزب في لبنان غسان أيوب، في حضور القنصل العمري.



وبحسب بيان في السفارة، ثمّن الوفدان جهوده في تعزيز العلاقات – الفلسطينية، ولا سيما في متابعة الملفات التي تخص اللاجئين في لبنان، في ضوء ما نتج عن القمة الفلسطينية – اللبنانية التي جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس .



وأكد الوفدان ضرورة حماية وكالة "الأونروا" باعتبارها مؤسسة دولية شاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني، داعين الدول المانحة إلى توفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدماتها للاجئين.



، شدّد السفير الأسعد على مواصلة التنسيق مع الإدارات اللبنانية والمؤسسات الدولية لتأمين حياة كريمة للفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن المسؤولية تتطلب بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم وتوفير الإمكانات التي تكفل لهم العيش بكرامة.





