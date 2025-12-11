عبد الله: التزام من التجار والمصنّعين بالمعايير… وتوجيهات فورية من الوزير البساط

أوضح النائب في منشور على منصة "فايسبوك" أنه زار برفقة رئيس بلدية داريا فادي بصبوص ولجنة من تجار ومصنّعي الزيت في البلدة، بحضور وكيل داخلية ميلار السيد ومدير الفرع .

وجرى خلال اللقاء التوصل إلى اتفاق يهدف إلى حماية القطاع الإنتاجي عبر الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مع تكثيف رقابة الوزارة وأجهزتها للتأكد من جودة المنتجات ومطابقة محتواها للملصقات الموضوعة على العبوات المعدّة للبيع.

وأشار إلى أن الوزير عامر البساط أعطى توجيهاته فوراً، مؤكداً أن التجار والمصنّعين تعهّدوا الالتزام بالقوانين والمعايير المرعية، حرصاً على صحة المستهلك ومنع أي ضرر ناجم عن مخالفات في الإنتاج أو التعبئة.

ولفت إلى أن هذا المسار يضمن استمرار الصناعة وفق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويحمي المنتج كما يحمي المستهلك، بما يعزز الثقة بقطاع الزيت في داريا ويفتح المجال أمام تطويره بشكل مستدام.



