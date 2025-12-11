تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد الله: التزام من التجار والمصنّعين بالمعايير… وتوجيهات فورية من الوزير البساط

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:32
أوضح النائب بلال عبد الله في منشور على منصة "فايسبوك" أنه زار وزارة الاقتصاد برفقة رئيس بلدية داريا فادي بصبوص ولجنة من تجار ومصنّعي الزيت في البلدة، بحضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد ومدير الفرع محمد حسن.
 
وجرى خلال اللقاء التوصل إلى اتفاق يهدف إلى حماية القطاع الإنتاجي عبر الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مع تكثيف رقابة الوزارة وأجهزتها للتأكد من جودة المنتجات ومطابقة محتواها للملصقات الموضوعة على العبوات المعدّة للبيع.
 
وأشار عبد الله إلى أن الوزير عامر البساط أعطى توجيهاته فوراً، مؤكداً أن التجار والمصنّعين تعهّدوا الالتزام بالقوانين والمعايير المرعية، حرصاً على صحة المستهلك ومنع أي ضرر ناجم عن مخالفات في الإنتاج أو التعبئة.
 
ولفت إلى أن هذا المسار يضمن استمرار الصناعة وفق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويحمي المنتج كما يحمي المستهلك، بما يعزز الثقة بقطاع الزيت في داريا ويفتح المجال أمام تطويره بشكل مستدام.

