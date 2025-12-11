تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جنبلاط: الإنتخابات النيابيّة قد تؤجَّل إلى تموز

Lebanon 24
11-12-2025 | 14:37
قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكيّ" وليد جنبلاط، إنّ "سقوط بشار الأسد هو إنتصارٌ كبير بعد 50 عاماً من الحكم"، وأضاف: "لم أكن أتوقّع هذا الأمر وهذا مصير كلّ طاغية".
 
وتابع جنبلاط في حديثٍ للـ"أم تي في": "لقد دخلنا في العصر الإسرائيلي لكن هل يعني هذا الأمر الاستسلام لكلّ شروط إسرائيل، وأن نتخلّى عن المطلب الأساس وهو حلّ الدولتين؟"

واعتبر أنّ "مصير الضفة الغربية كمصير قطاع غزة وكلّ ما يعد به ترامب غير قابل للتحقيق".

 وأوضح جنبلاط أنّ "لبنان لم يربط مصيره بحلّ الدولتين ولكنّه بين المطرقة الإسرائيلية والجمهورية الإيرانية التي تظنّ بأنّها إذا أرسلت رسائل من خلال لبنان تستطيع أنّ تُحاور أميركا".

وشدّد على أنّ "إتّفاقية الهدنة التي وُضعت عام 1949 هي الأساس في العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية"، وسأل: "هل نقفز فوراً فوقها؟ وهل هناك معنى للسّلم لدى إسرائيل؟"

وأكّد جنبلاط أنّ "الجيش يقوم بعمل جبّار في الجنوب بمصادرة السّلاح الاستراتيجي"، وتمنّى "ألا يستمرّ موضوع الإشكال البروتوكولي في عدم إستقبال أميركا لقائد الجيش".
 
وتابع: "أتمنّى على أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ يفهم أنّ الجمهورية الإسلامية لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من الشيعة اللبنانيّين لتحسين التفاوض من أجل البرنامج النووي الإيراني أو غيره".
 
وأعلن جنبلاط أنّ "الوفد الأميركي الذي التقيته اليوم كان متعدّد الآراء"، وقال: "نرغب بأنّ نعرف من السفير ميشال عيسى مَن يتحدّث بإسم أميركا؟ "تنعرف حالنا وين رايحين".
 
وأضاف: "سمعتُ كلاماً بأنّ 90 في المئة من السلاح الكبير الاستراتيجي لـ"الحزب" دُمِّر، فلماذا يصرّ الإسرائيليون إذاً على ضرب لبنان؟ وهل المطلوب تهجير الطائفة الشيعيّة بأكملها؟"
 
وقال جنبلاط: "لن ننسى شهداء "حزب الله" الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، لكن أتمنّى أنّ يحصل نقاش داخل أوساط "الحزب" ويتّفقوا على ألا يكونوا أداة مجدّداً بيدّ إيران".
 
وأضاف: "أؤيّد إجراء إستفتاء شعبيّ بشأن إنضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيميّة".
 
وعن الإنتخابات النيابيّة، قال جنبلاط: "قد تؤجَّل إلى تمّوز والمهمّ أن يتّفقوا على قانون إنتخاب".
 
وعن إمكان التحالف مع "القوات"، أجاب: "هذا الأمر يبحثه رئيس "اللقاء الديمقراطيّ" تيمور جنبلاط ولجنة الإنتخابات الإعلامية والسياسية والتنظيمية، وهم سيفعلون ما يجدونه الأفضل".
 
وعن إمكان التحالف مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، قال جنبلاط: "دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري".
