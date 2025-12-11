تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
عريف في الجيش... إليكم هويّة الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى (صورة)
Lebanon 24
11-12-2025
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة للفائز بجائزة "اللوتو" الكبرى، التي بلغت قيمتها 2.8 مليون دولار.
وأشار رواد مواقع التواصل، إلى أنّ الفائز هو العريف في الجيش
عباس عطوي
، إبن بلدة
الخيام
الجنوبيّة.
