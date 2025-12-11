عريف في الجيش... إليكم هويّة الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى (صورة)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة للفائز بجائزة "اللوتو" الكبرى، التي بلغت قيمتها 2.8 مليون دولار.

وأشار رواد مواقع التواصل، إلى أنّ الفائز هو العريف في الجيش ، إبن بلدة الجنوبيّة.