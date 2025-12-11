تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

هجوم مُركّز من "التيّار" على وزير الطاقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-12-2025 | 16:04
بعد أزمة الكهرباء التي تمرّ بها البلاد، لُوحِظَ أنّ مناصري "التيار الوطنيّ الحرّ" وبعض الصفحات التابعة لـ"التيّار" عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، شنوا هجوماً مُركّزاً على وزير الطاقة المحسوب على "القوّات اللبنانيّة" جو الصدي، مُتهمين إياه "بإدخال البلاد في الظلام"، قبل أيّام قليلة من أعياد الميلاد ورأسة السنة.
واللافت أنّ جمهور "التيّار" يُركّز في حملاته على وزراء "القوّات" في الآونة الأخيرة، قبل أشهر من موعد الإنتخابات النيابيّة، ويُصوّب على ملف الكهرباء والفيول بشكلٍ خاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

التيار الوطني

وزير الطاقة

جو الصدي

التيار

جو ال

التيا

تيار

خاص "لبنان 24"

