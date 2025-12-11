هجوم مُركّز من "التيّار" على وزير الطاقة

بعد أزمة الكهرباء التي تمرّ بها البلاد، لُوحِظَ أنّ مناصري " الوطنيّ الحرّ" وبعض الصفحات التابعة لـ"التيّار" عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، شنوا هجوماً مُركّزاً على المحسوب على "القوّات اللبنانيّة" ، مُتهمين إياه "بإدخال البلاد في الظلام"، قبل أيّام قليلة من أعياد الميلاد ورأسة السنة.

واللافت أنّ جمهور "التيّار" يُركّز في حملاته على وزراء "القوّات" في الآونة الأخيرة، قبل أشهر من موعد الإنتخابات النيابيّة، ويُصوّب على ملف الكهرباء والفيول بشكلٍ خاص.