جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
اجتماع طبي دولي في بيروت يكرّس التميّز الأكاديمي اللبناني

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:59
احتضنت بيروت الاجتماع السنوي للكلية الدولية لأطباء الأسنان – فرع الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من أطباء الأسنان والمتخصصين من لبنان وعدد من الدول، إلى جانب حضور عمداء كليات طب الأسنان في الجامعات اللبنانية.

وخلال الاجتماع، منحت الكلية جائزة ICD Tabourian لأبحاث ما بعد التخرّج للطالبة كارين سيمونيان من كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية، تقديرًا لتميّز أبحاثها في مجال التعويضات السنية الثابتة والمتحركة.

ويعكس هذا التكريم المستوى الأكاديمي والبحثي المتقدّم لطلاب الجامعة اللبنانية، كما يسلّط الضوء على دور الهيئة التعليمية في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.
