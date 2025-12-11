تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع طبي دولي في بيروت يكرّس التميّز الأكاديمي اللبناني
Lebanon 24
11-12-2025
|
16:59
احتضنت
بيروت
الاجتماع السنوي للكلية الدولية لأطباء الأسنان – فرع
الشرق الأوسط
، بمشاركة نخبة من أطباء الأسنان والمتخصصين من
لبنان
وعدد من الدول، إلى جانب حضور
عمداء
كليات
طب الأسنان
في الجامعات
اللبنانية
.
وخلال الاجتماع، منحت الكلية جائزة ICD Tabourian لأبحاث ما بعد التخرّج للطالبة كارين سيمونيان من
كلية طب الأسنان
في
الجامعة اللبنانية
، تقديرًا لتميّز أبحاثها في مجال التعويضات السنية الثابتة والمتحركة.
ويعكس هذا التكريم المستوى الأكاديمي والبحثي المتقدّم لطلاب الجامعة اللبنانية، كما يسلّط الضوء على دور
الهيئة التعليمية
في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.
