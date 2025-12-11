اجتماع طبي دولي في بيروت يكرّس التميّز الأكاديمي اللبناني

احتضنت الاجتماع السنوي للكلية الدولية لأطباء الأسنان – فرع ، بمشاركة نخبة من أطباء الأسنان والمتخصصين من وعدد من الدول، إلى جانب حضور كليات في الجامعات .



وخلال الاجتماع، منحت الكلية جائزة ICD Tabourian لأبحاث ما بعد التخرّج للطالبة كارين سيمونيان من في ، تقديرًا لتميّز أبحاثها في مجال التعويضات السنية الثابتة والمتحركة.



ويعكس هذا التكريم المستوى الأكاديمي والبحثي المتقدّم لطلاب الجامعة اللبنانية، كما يسلّط الضوء على دور في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

