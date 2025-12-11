وساطات متعددة والحسم عند المُحرّك الأميركي

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": خطوة تعيين السفير سيمون كرم كمفاوض سياسي في "الميكانيزم" ارتياحًا لدى الأوساط كافة. وهناك إجماع بأن هذه الخطوة وعلى أهميتها لا تبعد شبح الحرب.ويبحث عن ضمانات من ، وارتفع منسوب الحديث عن هذه الضمانات منذ زيارات الموفد الأميركي توم برّاك وتتابعت بعد إقرار الحكومة خطة نزع السلاح في 5 و7 آب. وتعتمد عُمان الدبلوماسية المرنة والهادئة وتطمح إلى تحقيق خرق على أساس تسليم "الحزب" سلاحه والشروع بالمفاوضات، ووقف الضربات والانسحاب من الأراضي المحتلة.دخلت عُمان كقوّة جديدة على خطّ مساعدة لبنان، ويضاف نشاطها المتجدّد إلى من سبقها، وعلى رأسهم قداسة البابا لاوون الرابع عشر والفاتيكان. نجح البابا في تأخير الضربة وإعطاء وقت للمفاوضات. ويستمرّ الفاتيكان بمساعيه الهادفة إلى تجنيب لبنان الحرب والولوج إلى عملية بناء السلام والاستقرار. وتقوم مبادرة الفاتيكان على وقف الحرب وتأمين مسار السلام ونزع سلاح كل الميليشيات وبسط الدولة سلطتها وتأمين مظلة حماية أميركية وأوروبية ودولية للكيان اللبناني، لأن الفاتيكان يعتبر أن أي حرب جديدة قد تهدّد الكيان اللبناني الهش والصيغة اللبنانية.وإضافةً إلى عُمان والفاتيكان، كانت الدبلوماسية المصريّة قد تحرّكت على خطّ - تل أبيب، ونقلت مصر رسائل تحذير إلى الدولة اللبنانية من مغبّة الجمود وعدم فعل شيء. وتشير المعلومات إلى أن أحد أسباب تحريك المفاوضات وتعيين السفير كرم كمفاوض أتى بعد الضغوط الأميركية والوساطة المصريّة التي هدّأت الأوضاع. لكن كل هذا الحراك لم يؤد بعد إلى وقف احتمال الحرب، بل أدخل لبنان على سكّة التفاوض ربما استعدادًا لمرحلة ما بعد الحرب المرتقبة.وتعتبر من أكثر الدول تحركًا على صعيد الملف اللبناني، فعدا عن اهتمامها بالشأن اللبناني، إلا أنها تبحث عن دور في . ويأتي اللقاء التمهيدي الذي سيعقد في 18 كانون الأول ويضم إلى جانب فرنسا كلًا من وأميركا وذلك لإحياء مؤتمر دعم الجيش، محاولة فرنسية جديدة لمساعدة لبنان وتعزيز قدرات الجيش وتخفيف الغضب الأميركي والإسرائيلي. لكن كل المؤشرات تدلّ على فصل بين المسارات، فنزع سلاح " " هو مطلب أميركي قبل أن يكون إسرائيليًا، وكل محاولات فرنسا لإحياء تفاهمات سابقة تسقط تباعًا لأن اللعبة أصبحت في مكان آخر.