وساطات متعددة والحسم عند المُحرّك الأميركي

Lebanon 24
11-12-2025 | 22:57
خطوة تعيين السفير سيمون كرم كمفاوض سياسي في "الميكانيزم" تركت ارتياحًا لدى الأوساط كافة. وهناك إجماع بأن هذه الخطوة وعلى أهميتها لا تبعد شبح الحرب.

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": خطوة تعيين السفير سيمون كرم كمفاوض سياسي في "الميكانيزم" ارتياحًا لدى الأوساط كافة. وهناك إجماع بأن هذه الخطوة وعلى أهميتها لا تبعد شبح الحرب.
ويبحث لبنان عن ضمانات من واشنطن، وارتفع منسوب الحديث عن هذه الضمانات منذ زيارات الموفد الأميركي توم برّاك وتتابعت بعد إقرار الحكومة خطة نزع السلاح في 5 و7 آب. وتعتمد عُمان الدبلوماسية المرنة والهادئة وتطمح إلى تحقيق خرق على أساس تسليم "الحزب" سلاحه والشروع بالمفاوضات، ووقف الضربات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

دخلت عُمان كقوّة جديدة على خطّ مساعدة لبنان، ويضاف نشاطها المتجدّد إلى من سبقها، وعلى رأسهم قداسة البابا لاوون الرابع عشر والفاتيكان. نجح البابا في تأخير الضربة وإعطاء وقت للمفاوضات. ويستمرّ الفاتيكان بمساعيه الهادفة إلى تجنيب لبنان الحرب والولوج إلى عملية بناء السلام والاستقرار. وتقوم مبادرة الفاتيكان على وقف الحرب وتأمين مسار السلام ونزع سلاح كل الميليشيات وبسط الدولة سلطتها وتأمين مظلة حماية أميركية وأوروبية ودولية للكيان اللبناني، لأن الفاتيكان يعتبر أن أي حرب جديدة قد تهدّد الكيان اللبناني الهش والصيغة اللبنانية.

وإضافةً إلى عُمان والفاتيكان، كانت الدبلوماسية المصريّة قد تحرّكت على خطّ بيروت - تل أبيب، ونقلت مصر رسائل تحذير إلى الدولة اللبنانية من مغبّة الجمود وعدم فعل شيء. وتشير المعلومات إلى أن أحد أسباب تحريك المفاوضات وتعيين السفير كرم كمفاوض أتى بعد الضغوط الأميركية والوساطة المصريّة التي هدّأت الأوضاع. لكن كل هذا الحراك لم يؤد بعد إلى وقف احتمال الحرب، بل أدخل لبنان على سكّة التفاوض ربما استعدادًا لمرحلة ما بعد الحرب المرتقبة.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول تحركًا على صعيد الملف اللبناني، فعدا عن اهتمامها بالشأن اللبناني، إلا أنها تبحث عن دور في الشرق الأوسط. ويأتي اللقاء التمهيدي الذي سيعقد في 18 كانون الأول ويضم إلى جانب فرنسا كلًا من السعودية وأميركا وذلك لإحياء مؤتمر دعم الجيش، محاولة فرنسية جديدة لمساعدة لبنان وتعزيز قدرات الجيش وتخفيف الغضب الأميركي والإسرائيلي. لكن كل المؤشرات تدلّ على فصل بين المسارات، فنزع سلاح "حزب الله" هو مطلب أميركي قبل أن يكون إسرائيليًا، وكل محاولات فرنسا لإحياء تفاهمات سابقة تسقط تباعًا لأن اللعبة أصبحت في مكان آخر.
 
الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

السعودية

إسرائيل

واشنطن

