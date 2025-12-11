تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين الفدرالية واللامركزية الموسّعة
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب انطوان مراد في" نداء الوطن":كلام كثير تضج به المجالس والأروقة والمنتديات حول ما يتردد بشكل مضطرد من توجهات ورغبات لتغيير الصيغة الراهنة، أو تعديل التركيبة القائمة بما تعنيه نظامًا وتوازنات وتوزيعًا للسلطة، وهذا الكلام يشي بتكوُّن قناعة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين ولدى شريحة غالبة من
المسيحيين
بضرورة الوصول إلى تطوير تركيبة النظام بما يمنع هيمنة طائفة أو فئة على أخرى، ويتيح لكل مكوّن أن يعيش خصوصياته وتمايزه وأن يُعنى بشؤونه المحلية على اختلافها بما يطمئنه إلى حاضره ومستقبله.
ومن هنا، يمكن فهم ما يُطرح في السوق السياسي من أفكار ومشاريع ترتبط بالتغيير المنشود سواء اندرجت تحت عنوان اللامركزية الموسعة أو تحت عنوان الفدرالية.
وعنوان اللامركزية الموسعة من خلال هذا التفسير، يجعل منها أقرب إلى فدرالية نسبية، وهو ما يجنح إليه معظم
القوى السياسية
التي تؤمن بهذا الخيار، مع الحرص على التمسك بلبنان وطنًا واحدًا موحدًا ضمن حدوده المعترف بها دوليًا باعتبار أن لا أحد يريد التقسيم والانفصال.
ولكن لا يمكن البحث عمليًا في تطوير تركيبة الدولة إلا بعد الخلاص من مسألة سلاح "
حزب الله
"، وإنجاز قرار حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية
.
في أي حال، مسألة اللامركزية الموسعة ببعدها المالي والسياسي والأمني محليًّا، والتي تقارب الفدرالية في بعض الجوانب، تقع في المسافة الوسطى بين
اتفاق الطائف
وبين الطموح إلى إعادة نظر جدية بالتركيبة تحت سقف الوطن الواحد.
وفي الخلاصة اللامركزية الإدارية الموسعة كما الفدرالية والاتحادية هما من الخيارات المعقولة للمرحلة المقبلة بما يقطع الطريق على أي نزعة انفصالية ويعيد إنتاج الشراكة الوطنية بقالب جديد وقابل للعيش والتطور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: عنوان الفدرالية يشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حاليا
Lebanon 24
الرئيس السوري: عنوان الفدرالية يشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حاليا
12/12/2025 08:32:07
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
Lebanon 24
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
12/12/2025 08:32:07
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
Lebanon 24
ترامب يؤجّل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
12/12/2025 08:32:07
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
Lebanon 24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
12/12/2025 08:32:07
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
القوى السياسية
اتفاق الطائف
المسيحيين
اللبنانية
حزب الله
الطائف
المسيح
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرجع رئاسي مستاء
Lebanon 24
مرجع رئاسي مستاء
01:30 | 2025-12-12
12/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
Lebanon 24
خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
01:15 | 2025-12-12
12/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ديبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات أي توسّع للحرب.. السفير الاميركي: نتفهّم هواجس إسرائيل
Lebanon 24
حركة ديبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات أي توسّع للحرب.. السفير الاميركي: نتفهّم هواجس إسرائيل
01:00 | 2025-12-12
12/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: على الحزب الاعتراف انه لم يعد قادرا على حماية لبنان
Lebanon 24
باسيل: على الحزب الاعتراف انه لم يعد قادرا على حماية لبنان
00:47 | 2025-12-12
12/12/2025 12:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله هنأ ديوان المحاسبة بفوزه بعضوية "الارابوساي"
Lebanon 24
عبدالله هنأ ديوان المحاسبة بفوزه بعضوية "الارابوساي"
00:35 | 2025-12-12
12/12/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-12-12
مرجع رئاسي مستاء
01:15 | 2025-12-12
خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
01:00 | 2025-12-12
حركة ديبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات أي توسّع للحرب.. السفير الاميركي: نتفهّم هواجس إسرائيل
00:47 | 2025-12-12
باسيل: على الحزب الاعتراف انه لم يعد قادرا على حماية لبنان
00:35 | 2025-12-12
عبدالله هنأ ديوان المحاسبة بفوزه بعضوية "الارابوساي"
00:03 | 2025-12-12
صباح اليوم.. إليكم حال الطرقات الجبلية
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 08:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24