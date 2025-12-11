تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في عكار.. أُصيب برصاصة برأسه عن طريق الخطأ
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:49
أصيب الشاب "م.ع.ق" ليل أمس برصاصة في رأسه عن طريق الخطأ، أثناء عبث أحد أصدقائه بمسدس حربي بالقرب منه في بلدة مشحا – عكّار، بحسب مندوبة "
لبنان24
".
ونُقل المصاب بدايةً إلى
مستشفى النيني
في
طرابلس
، قبل تحويله إلى
مستشفى سيدة
زغرتا
نظرًا لخطورة وضعه، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة، فيما يستعد الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياته.
من جهتها، باشرت
الأجهزة الأمنية
التحقيق في الحادث.
