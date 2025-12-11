في عكار.. أُصيب برصاصة برأسه عن طريق الخطأ

أصيب الشاب "م.ع.ق" ليل أمس برصاصة في رأسه عن طريق الخطأ، أثناء عبث أحد أصدقائه بمسدس حربي بالقرب منه في بلدة مشحا – عكّار، بحسب مندوبة " ".



ونُقل المصاب بدايةً إلى في ، قبل تحويله إلى نظرًا لخطورة وضعه، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة، فيما يستعد الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياته.



من جهتها، باشرت التحقيق في الحادث.

