عبدالله هنأ ديوان المحاسبة بفوزه بعضوية "الارابوساي"

كتب رئيس النيابية النائب على منصة "إكس": مبارك لديوان المحاسبة في ، فوزه بعضوية للمنظمة العربية للاجهزة للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي)، والذي يعكس التقدير العربي لأداء هذا الجهاز الرقابي الاساسي والمشهود له في لبنان، بالحرص على المال العام ومواكبة أعلى معايير الرقابة المالية والتدقيق".

Advertisement