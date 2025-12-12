مرجع رئاسي مستاء

أبدى مرجعٌ رئاسي استياءه من البيروقراطية الزائدة في ، بعدما تبيّن له أن مشروع الهوية الرقمية المقدم من ينتقل منذ نحو ستة أشهر من إدارة إلى أخرى من دون أن يحقق أي تقدّم، رغم أنه يشكل نقلة نوعية في دوائر النفوس والأحوال الشخصية.



وأشار المصدر إلى أن القوانين المعمول بها في ، إضافةً إلى كثرة الإحالات الإدارية، تُبطئ هذا الملف الحيوي.



وقد أصدر المرجع الرئاسي توجيهاته للإسراع في استكمال مراسيم المشروع، نظراً لما يحمله من منفعة للشعب اللبناني، ولأهميته في تعزيز موقع لبنان الرقمي على المستوى الخارجي.

