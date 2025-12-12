مرقص في زيارة رسمية لطرابلس تشمل الثقافة والإعلام

يزور بول عاصمة ، ، المقبل ترافقه الدكتورة اليسار نداف، رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لـ "تلفزيون ".



وتنطلق جولته عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من بيت الفن – طرابلس الميناء، حيث يطلع على فعاليات مهرجان ثقافي يُقام في الموقع، يلي ذلك غداء رسمي عند الساعة الثانية بعد الظهر.



ثم يتوجه الوزير إلى مبنى محافظة طرابلس (السرايا) للقاء محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مع توجيه دعوات خاصة لفاعليات المدينة لحضور الأنشطة المرتقبة.



وفي الخامسة مساءً، يزور ، حيث يستقبله الدكتور هاني شعراني، رئيس مجلس إدارة المعرض، ويعقد لقاءً وحوارًا مفتوحًا مع إعلاميي الشمال لمناقشة الشؤون الإعلامية والثقافية في المدينة.



كما يحضر الوزير عند الساعة السابعة مساءً حفل افتتاح الرسيتال الفني للفنانة تانيا قسيس في نفس الموقع.



وتختتم الجولة بعشاء مخصص لإعلاميي الشمال برعاية جمعية "كورانيات"، بحضور النائب عطالله، في مطعم "سما هيلز" – – .

