لبنان

مرقص في زيارة رسمية لطرابلس تشمل الثقافة والإعلام

Lebanon 24
12-12-2025 | 01:40
يزور وزير الإعلام بول مرقص عاصمة الشمال، طرابلس، يوم الأحد المقبل ترافقه الدكتورة اليسار نداف، رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة لـ "تلفزيون لبنان".

وتنطلق جولته عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من بيت الفن – طرابلس الميناء، حيث يطلع على فعاليات مهرجان ثقافي يُقام في الموقع، يلي ذلك غداء رسمي عند الساعة الثانية بعد الظهر.

ثم يتوجه الوزير إلى مبنى محافظة طرابلس (السرايا) للقاء محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مع توجيه دعوات خاصة لفاعليات المدينة لحضور الأنشطة المرتقبة.

وفي الخامسة مساءً، يزور معرض رشيد كرامي الدولي، حيث يستقبله الدكتور هاني شعراني، رئيس مجلس إدارة المعرض، ويعقد لقاءً وحوارًا مفتوحًا مع إعلاميي الشمال لمناقشة الشؤون الإعلامية والثقافية في المدينة.

كما يحضر الوزير عند الساعة السابعة مساءً حفل افتتاح الرسيتال الفني للفنانة تانيا قسيس في نفس الموقع.

وتختتم الجولة بعشاء مخصص لإعلاميي الشمال برعاية جمعية "كورانيات"، بحضور النائب جورج عطالله، في مطعم "سما هيلز" – أميونالكورة.
مرقص توجه إلى قطر في زيارة لتعزيز التعاون ودعم الإعلام اللبناني
مرقص اختتم زيارته الرسمية لقطر
الرئيس عون اطّلع من وزير الإعلام على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان فيما نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا إلى لبنان
مرقص: زيارة البابا حاملة رجاء عظيماً لشعب لبنان
