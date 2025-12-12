الحريري يحيي ذكرى اغتيال جبران تويني واللواء فرنسوا الحاج: "الدولة أولاً"

كتب على منصة "إكس": "نحيي ذكرى اغتيال الصحافي والمناضل من أجل " العظيم" الشهيد تويني، والشهيد اللواء الحاج، وتحضرنا الأحزان التي أصابت اللبنانيين في سعيهم للحرية والسيادة والإستقلال. ولا يسعنا غير التأكيد على خيار التمسك بالدولة ومؤسساتها الدستورية، باعتباره الرد الابلغ على القاتل، الذي طالته عدالة الشعب والسماء، وكل الأعداء الذين بتربصون بوطننا. تكريم الشهيدين يكون برفع لواء "الدولة اولا".

