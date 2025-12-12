تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
الحريري يحيي ذكرى اغتيال جبران تويني واللواء فرنسوا الحاج: "الدولة أولاً"
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
الرئيس سعد الحريري
على منصة "إكس": "نحيي ذكرى اغتيال الصحافي والمناضل من أجل "
لبنان
العظيم" الشهيد
جبران
تويني، والشهيد اللواء
فرنسوا
الحاج، وتحضرنا الأحزان التي أصابت اللبنانيين في سعيهم للحرية والسيادة والإستقلال. ولا يسعنا غير التأكيد على خيار التمسك بالدولة ومؤسساتها الدستورية، باعتباره الرد الابلغ على القاتل، الذي طالته عدالة الشعب والسماء، وكل الأعداء الذين بتربصون بوطننا. تكريم الشهيدين يكون برفع لواء "الدولة اولا".
