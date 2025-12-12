انخفاضٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 1.442.000 (-14000)



بنزين 98 أوكتان: 1.482.000 ليرة لبنانية (-13000)



المازوت: 1.349.000 ليرة لبنانية (-41000)

: 1.138.000 ليرة لبنانية.

