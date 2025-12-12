تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:18
photos
تم اليوم في بلدية زغرتا–
إهدن
توقيع
مذكرة تفاهم
مع شركة Rentokil Boecker
lebanon
لتنفيذ مشروع تشجير على مساحة هكتار في منطقة إهدن، يشمل زراعة 600 نصبة من شجر
الأرز
.
وأوضحت الشركة أن المشروع يأتي "انسجامًا مع رسالتها في حماية الناس، وتعزيز نوعية الحياة، والحفاظ على الكوكب"، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء الأخضر ودعم الجهود البيئية في المنطقة.
من جهتها، أكدت البلدية حرصها على
هذه المبادرة
لما تتضمنه من بنود تضمن زيادة المساحات الخضراء، زراعة 600 نصبة أرز، ورعاية نموها والمحافظة عليها.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس
بيارو
زخيا الدويهي
، أن البلدية ستتولى تجهيز الأرض وغرس الأشجار والاعتناء بها على مدى ثلاث سنوات، بينما تتولى الشركة توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح المشروع.
