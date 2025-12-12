تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:18
تم اليوم في بلدية زغرتا–إهدن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Rentokil Boecker lebanon لتنفيذ مشروع تشجير على مساحة هكتار في منطقة إهدن، يشمل زراعة 600 نصبة من شجر الأرز.

وأوضحت الشركة أن المشروع يأتي "انسجامًا مع رسالتها في حماية الناس، وتعزيز نوعية الحياة، والحفاظ على الكوكب"، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء الأخضر ودعم الجهود البيئية في المنطقة.

من جهتها، أكدت البلدية حرصها على هذه المبادرة لما تتضمنه من بنود تضمن زيادة المساحات الخضراء، زراعة 600 نصبة أرز، ورعاية نموها والمحافظة عليها.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس بيارو زخيا الدويهي، أن البلدية ستتولى تجهيز الأرض وغرس الأشجار والاعتناء بها على مدى ثلاث سنوات، بينما تتولى الشركة توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح المشروع.
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين غرفة صيدا والجنوب ومؤسسة الحريري لدعم الشباب
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة ناقشت مع رئيس بلدية زغرتا - اهدن ملف مكب النفايات
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة شؤون المرأة اللبنانية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز صحة النساء
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

