مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة

تم اليوم في بلدية زغرتا– توقيع مع شركة Rentokil Boecker لتنفيذ مشروع تشجير على مساحة هكتار في منطقة إهدن، يشمل زراعة 600 نصبة من شجر .



وأوضحت الشركة أن المشروع يأتي "انسجامًا مع رسالتها في حماية الناس، وتعزيز نوعية الحياة، والحفاظ على الكوكب"، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء الأخضر ودعم الجهود البيئية في المنطقة.



من جهتها، أكدت البلدية حرصها على لما تتضمنه من بنود تضمن زيادة المساحات الخضراء، زراعة 600 نصبة أرز، ورعاية نموها والمحافظة عليها.



وأوضح رئيس البلدية، المهندس ، أن البلدية ستتولى تجهيز الأرض وغرس الأشجار والاعتناء بها على مدى ثلاث سنوات، بينما تتولى الشركة توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح المشروع.

