بالصور.. إخلاء فندق في الحمراء بعد اندلاع حريق في داخله

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:

عند الساعة الثالثة فجراً من يوم 12/12/2025، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل أحد الفنادق في الحمراء.

عملت فرق الدفاع المدني على تطويق الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، ومنع تمدّده إلى الأقسام الأخرى في المبنى. كما نفّذت عمليات الإسعاف والإخلاء وقدّمت المعالجة الأولية للمقيمين.

وتمّ نُقل مواطنَيْن إلى المستشفى جرّاء تعرّضهما لضيق في التنفّس نتيجة الدخان الكثيف الذي انتشر في المبنى.