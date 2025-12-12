الحوت يطالب بتصحيح الخلل: "بيروت مليئة بالكفاءات"

كتب النائب عماد عبر منصة" إكس": "من تغييب عن الوزارات، الى سالم في تاتش، الى ربيع اللبان في وزارة التربية، الى نسب التثبيت في ، وصولاً أخيراً الى نتائج المقبولين في امتحانات الكلية الحربية، ‏كل هذا بوحي بوجود إرادة ممنهجة بتحجيم المكون السني عموماً والبيروتي خصوصاً في الدولة وإداراتها، وهو ما لا يمكن القبول به أو باستمراره".



وأضاف: "‏المطلوب من المعنيين، بانتظار تطبيق والغاء الطائفية السياسية، مراعاة التوازن الطائفي والمناطقي وتصحيح الخلل، فبيروت زاخرة بالكفاءات".

