تحرّكات في الجنوب... ماذا قال موقع إسرائيليّ عن عناصر "حزب الله"؟

أفاد موقع "واللا" أن جنود احتياط في "فرقة " في الجيش الإسرائيلي أبلغوا عن زيادة تحركات عناصر قرب الحدود مع .

ونقل الموقع عن عن جنود إسرائيليين قولهم: "محاولات عناصر من حزب الله للتقدم نحو ومواقع الجيش الإسرائيلي آخذة في التزايد".

وأضاف الجنود: "عناصر حزب الله يتنكرون بمظهر مزارعين لجمع معلومات استخباراتية أو اختبار استعداد القوات ".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، "حذّر الجيش الإسرائيلي من إمكانية حدوث محاولة تنفيذ "هجوم موضعي أو تسلل" يشنه حزب الله عبر الحدود ".

ووفقاً للموقع، يشير تحذير الجيش الإسرائيلي إلى أن المستوى السياسي يعمل على توسيع استعدادًا لاحتمال شن هجوم واسع ضد حزب الله في .