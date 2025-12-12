تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تحرّكات في الجنوب... ماذا قال موقع إسرائيليّ عن عناصر "حزب الله"؟

Lebanon 24
12-12-2025 | 04:38
أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي أن جنود احتياط في "فرقة الجليل" في الجيش الإسرائيلي أبلغوا عن زيادة تحركات عناصر حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل
 
ونقل الموقع عن عن جنود إسرائيليين قولهم: "محاولات عناصر من حزب الله للتقدم نحو منطقة الحدود ومواقع الجيش الإسرائيلي آخذة في التزايد". 
 
وأضاف الجنود: "عناصر حزب الله يتنكرون بمظهر مزارعين لجمع معلومات استخباراتية أو اختبار استعداد القوات الإسرائيلية". 
 
وبحسب الموقع الإسرائيلي، "حذّر الجيش الإسرائيلي من إمكانية حدوث محاولة تنفيذ "هجوم موضعي أو تسلل" يشنه حزب الله عبر الحدود اللبنانية". 
 
ووفقاً للموقع، يشير تحذير الجيش الإسرائيلي إلى أن المستوى السياسي يعمل على توسيع الشرعية الدولية استعدادًا لاحتمال شن هجوم واسع ضد حزب الله في لبنان
 
 
