صدر عن (اليونيفيل) البيان التالي:

بعد ظهر أمس، تعرّض جنديان نمساويان في قافلة لوجستية متجهة جنوبًا من لحادث سير. وكانت إصابة أحدهما طفيفة، بينما كانت إصابة الآخر أكثر خطورة، لكنها ليست مهددة للحياة. وقد تواجد في الموقع ونقل الجنديين إلى المستشفى، حيث تم إخراجهما لاحقًا. ولم تتأذَّ أي مركبات أخرى في الحادث سوى مركبات اليونيفيل.



تتمنى اليونيفيل لكلا الجنديين الشفاء العاجل والكامل.