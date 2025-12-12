تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بالأرقام.. "تاتش" تسجّل ارتفاعًا ضخمًا في الاتصالات خلال زيارة البابا لاوون

Lebanon 24
12-12-2025 | 04:42
أعلنت شركة "تاتش" عن نتائج أدائها الاستثنائية خلال الزيارة الرسولية التي قام بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز جاهزية الشبكة وخدمة البيانات الخليوية، وتطوير خدمات الزبائن، وإطلاق باقة خاصة بالمناسبة.

وأوضحت أن فرق خدمة الزبائن في فروع جونيه وجبيل والمركز الرئيسي في بيروت، إضافة إلى نقطة الشركة في مطار بيروت ومركز الاتصالات، قدّمت الدعم لما يزيد عن 11 ألف مشترك تواصلوا مباشرة مع هذه الفروع أو عبر الاتصال الهاتفي بين 29 تشرين الثاني و2 كانون الأول.

وبحسب بيان الشركة، فقد شهدت شبكة "تاتش" ارتفاعًا ضخمًا في حجم الاتصالات واستهلاك البيانات، تخطّى 400% في معظم مواقع الزيارة، وبلغ ذروته في عنايا بنسبة 865%. وجاء ذلك نتيجة خطة العمل التي نفّذتها الشركة، والتي شملت تجهيز موقع القدّاس الإلهي على الواجهة البحرية لبيروت بأربع محطات نقّالة MBTS، إضافة إلى محطة خامسة في ساحة الشهداء، تعزيز خدمتي التخابر والبيانات ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة، وتحسين جودة الشبكة في المواقع الأساسية: عنايا، حريصا، بكركي، والقصر الجمهوري.

وانعكست هذه الاستعدادات على مؤشرات الأداء، إذ تجاوز معدل نجاح محاولات الاتصال (صوتي وبيانات) 99% في جميع المواقع الرئيسية للزيارة.

وسجّلت الباقة التي أطلقتها "تاتش" خصيصًا لهذه المناسبة وتضمّنت ساعة تخابر و3GB مقابل دولار واحد إقبالًا لافتًا، إذ اشترك فيها أكثر من 60 ألف مستخدم.

أما على مستوى الحركة الإجمالية للشبكة، فقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية نحو 5 ملايين مكالمة، وتخطّى حجم استهلاك البيانات 1.6 مليون غيغابايت.
لبنان

إقتصاد

القصر الجمهوري

مطار بيروت

الجمهوري

الشهداء

الرئيسي

بيروت

جونيه

