الصايغ من بعبدا: عون يخطط لنقل لبنان من الحرب إلى السلام الأهلي

استقبل رئيس الجمهورية ، النائب الذي قال من إن "لدى مقاربات متعدّدة للمرحلة المقبلة أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من شأنها نقل من حالة الحرب إلى حالة السلام الأهلي الدائم".

Advertisement