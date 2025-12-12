تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2025 | 05:30
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً نقلت فيه تصريحات لمُراسلها العسكري آفي أشكنازي بشأن الوضع عند الجبهة بين لبنان وإسرائيل، ومتحدثاً عن وضع "حزب الله" العسكريّ.

ووفقاً لتقرير "معاريف" الذي ترجمهُ "لبنان24"، فقد صرّح آشكينازي لإذاعة "103FM" متحدثاً عن تحذيرات واشنطن للحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح "حزب الله"، وقال: "علينا أن نتناول هذا الأمر من زاويتين، الأولى وهي مسألة المواعيد إذ جرى تحديد موعد نهائي لنزع سلاح حزب الله وهو نهاية هذا الشهر، وبالتالي يتعين على الحكومة اللبنانية بحلول هذا الموعد حل "حزب الله"، أو على الأقل اتخاذ إجراءات ملموسة تُظهر أنها  في صدد حل التنظيم فعلياً".

وأكمل: "على المستوى التكتيكي، فإننا في خضم ظروف جوية عاصفة، وبمجرد أن يرغب الجيش الإسرائيلي في شن جولات من سحق "حزب الله"، فإنه يحتاج إلى ظروف جوية مؤاتية".

وجاء كلام أشيكنازي قبيل شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية، صباح اليوم الجمعة، حيث استهدف المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية ومرتفعات الريحان ومنطقة تبنا عند أطراف البيسارية ومنطقة حمى زلايا في البقاع الغربي ووادي رومين - حومين ومنطقة البريح عند أطراف بلدة جباع.

وإثر تلك الغارات، قالت صحيفة "معاريف" إن الجيش الإسرائيلي بدأ موجة من الهجمات بعد انحسار العاصفة "بايرون"، وهو الأمر الذي سمح لسلاح الجو الإسرائيلي بمواصلة عملياته.

وبالعودة إلى تصريح أشكينازي، فإن الأخير قال إن "الجيش الإسرائيلي سينفذ معظم العمليات بواسطة القوات الجوية"، وأضاف: "مع محدودية الغطاء السحابي والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، يصبح الأمر صعباً بعض الشيء، يجب اختيار التاريخ الذي يناسب الجيش الإسرائيلي".

وأكمل: "لذلك، حتى لو تسلح "حزب الله" بوسائل مختلفة، فستكون هناك جولة من الإضعاف ستستمر لعدة أيام أو حتى أكثر من أسبوع أو أسبوعين، لذا نحتاج أيضاً إلى نافذة زمنية لتنفيذ عمل فعّال".

وتابع: "أعتقد أن الأميركيين وافقوا من حيث المبدأ على ما تخطط له إسرائيل، لكن هذا لا يهم، والجيش الإسرائيلي يستعد لتلك العملية الخاصة بلبنان. إنه يُجهّز الأهداف، ويُعدّ الأسلحة، ويُطوّر القدرات، ويُصدر الأوامر، ويُحدد المهام، وهذا ما تم إنجازه في الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة، والسؤال هو متى سيحدث هذا؟".

واستكمل: "إسرائيل لا تحتاج إلى موافقة الأميركيين، وهي وضعت مبدأً ينص على أنها لن تسمح بتسليح أي قوة معادية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

