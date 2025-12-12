تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السفير المصري: لبنان على طريق الانفراج

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:20
أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، من قصر بعبدا، أن المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن" المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات تعمل عليها مصر عبر اتصالات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب".
وأوضح موسى أن "فرص الحوار قائمة، وأن هناك محاولات لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات مستقبلية"، لافتاً إلى أن" الدولة اللبنانية قامت بخطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، ولا سيما عبر تعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، وهي خطوة لاقت تفاعلاً إيجابياً من الأطراف المعنية، "وسيُبنى عليها في المرحلة المقبلة".
كما أعلن أن زيارة رئيس الوزراء المصري بيروت الأسبوع المقبل تهدف إلى مواصلة تبادل رسائل الدعم للبنان، آملاً أن تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة.
