السفير المصري: لبنان على طريق الانفراج

أكد في ، من ، أن المؤشرات تدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن" المرحلة المقبلة قد تشهد انفراجات تعمل عليها مصر عبر اتصالات مكثفة تهدف إلى تخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب".

وأوضح موسى أن "فرص الحوار قائمة، وأن هناك محاولات لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات مستقبلية"، لافتاً إلى أن" قامت بخطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، ولا سيما عبر تعيين السفير في لجنة الميكانيزم، وهي خطوة لاقت تفاعلاً إيجابياً من الأطراف المعنية، "وسيُبنى عليها في المرحلة المقبلة".

كما أعلن أن زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبوع المقبل تهدف إلى مواصلة تبادل رسائل الدعم للبنان، آملاً أن تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة.

