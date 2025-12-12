مخزومي: الاجتماع الرباعي يؤكد أن الجيش ركيزة الاستقرار

كتب "الحوار الوطني" ، عبر حسابه على منصة "اكس":"الاجتماع الرباعي لقادة الجيوش في رسالة واضحة: العالم يرى في ركيزة الاستقرار وشريكا للإصلاح."دولة واحدة، جيش واحد، شعب واحد" لم يعد شعارا فقط، بل أصبح مطلبا دوليا. هذه الثقة فرصة تاريخية لتعزيز ، ضبط السلاح غير الشرعي، وإنقاذ الاقتصاد. كفى كلاما… حان وقت الفعل".