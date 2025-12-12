قال السيناتور الأميركي بيل هاغرتي، إنّ "نفوذ في يُمثّل مشكلة جديّة، يجب إتّخاذ خطوات حاسمة لإنهائه".

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، شدّد هاغرتي على "ضرورة وقف تمدّد " " في لبنان".

وأكد أنّ "الرئيس الأميركي دونالد اتّخذ إجراءات حاسمة ضدّ إيران، وهذا النهج ينبغي أنّ يستمرّ لمواجهة التوسع الإيرانيّ في لبنان والمنطقة". (ارم نيوز)