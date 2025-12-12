تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

استياء من تغييب الكفاءات البيروتية في المواقع الرسمية

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:18
وجّه رئيس ملتقى بيروت الدكتور فوزي زيدان رسالة مفتوحة إلى رئيسالحكومة نواف سلام، أعرب فيها عن استغرابه من "سياسة التعيينات الحكومية التي طالت أبناء بيروت"، مؤكداً أن "عدداً من الكفاءات  البيروتية تم تجاوزها لصالح شخصيات من خارج المدينة، مما أدى إلى شعور البيارتة بالإهمال والتهميش".

وأشار زيدان في رسالته إلى أن" آمال اللبنانيين وخصوصاً أهالي بيروت ُوضعت على سلام بناءً على علمه وكفاءته ونزاهته، لكن ما شهده الواقع من تغييب للبيروتيين في المواقع العسكرية والأمنية والإدارية أثار استياء البيروتيين". وذكر في سياق الرسالة أمثلة على تغييرات في" رئاسة تاتش، مجلس إدارة المدينة الرياضية، ودائرة الامتحانات في وزارة التربية، حيث تم استبدال كفاءات بيروتية بأشخاص من خارج العاصمة".

كما أعرب عن" استيائه من تعامل الحكومة مع مسألة إضاءة صخرة الروشة"، معتبرًا أن ذلك" أضر بمقام رئاسة مجلس الوزراء وأضعف الثقة بين البيارتة ورئيس الحكومة، رغم دعمهم له في مواقف صعبة سابقة".

وختم زيدان بالقول:" إن الوقت ما زال متاحاً أمام سلام لتصحيح الخلل وإعطاء بيروت حقها في التعيينات، والاعتماد على نصائح المخلصين من البيارتة، وليس نصائح اللاهثين وراء المراكز والمكاسب، والابتعاد عن نصائح الغرباء عن العاصمة، ففي بيروت كفاءات عالية وأشخاص كُثر يملكون الخبرة والمعرفة". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

مجلس الوزراء

نواف سلام

الرياض

لبنان

زيدان

رياضي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24