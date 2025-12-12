استياء من تغييب الكفاءات البيروتية في المواقع الرسمية

وجّه رئيس ملتقى الدكتور فوزي رسالة مفتوحة إلى رئيسالحكومة ، أعرب فيها عن استغرابه من "سياسة التعيينات الحكومية التي طالت أبناء بيروت"، مؤكداً أن "عدداً من الكفاءات البيروتية تم تجاوزها لصالح شخصيات من خارج المدينة، مما أدى إلى شعور البيارتة بالإهمال والتهميش".



وأشار زيدان في رسالته إلى أن" آمال اللبنانيين وخصوصاً أهالي بيروت ُوضعت على سلام بناءً على علمه وكفاءته ونزاهته، لكن ما شهده الواقع من تغييب للبيروتيين في المواقع العسكرية والأمنية والإدارية أثار استياء البيروتيين". وذكر في سياق الرسالة أمثلة على تغييرات في" رئاسة تاتش، مجلس إدارة المدينة الرياضية، ودائرة الامتحانات في وزارة التربية، حيث تم استبدال كفاءات بيروتية بأشخاص من خارج العاصمة".



كما أعرب عن" استيائه من تعامل الحكومة مع مسألة إضاءة صخرة الروشة"، معتبرًا أن ذلك" أضر بمقام رئاسة وأضعف الثقة بين البيارتة ورئيس الحكومة، رغم دعمهم له في مواقف صعبة سابقة".



وختم زيدان بالقول:" إن الوقت ما زال متاحاً أمام سلام لتصحيح الخلل وإعطاء بيروت حقها في التعيينات، والاعتماد على نصائح المخلصين من البيارتة، وليس نصائح اللاهثين وراء المراكز والمكاسب، والابتعاد عن نصائح الغرباء عن العاصمة، ففي بيروت كفاءات عالية وأشخاص كُثر يملكون الخبرة والمعرفة". (الوكالة الوطنية)

