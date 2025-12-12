تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بو عاصي: لا توازن قوى مع إسرائيل والتفاوض ضرورة لحماية لبنان

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:21
A-
A+

Doc-P-1454178-639011426293299608.png
Doc-P-1454178-639011426293299608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "خيار الرئيس نبيه بري في الزمن السوري كان عند كل إستحقاق سوري بإمتياز، وهو يتبع اليوم الخيار الإيراني للحفاظ على مكاسبه ليس إلا"، معتبرا انه "يظهر انفتاحا بالشكل، لكن خياره محسوم منذ البدء، إنطلاقا من مصالحه وليس عن قناعة. هو يعتبر أن هناك مقايضة بينه وبين "حزب الله"، أي، إنت بحاجة الى كرافاتي وأنا بحاجة الى سلاحك، وبالتالي نتكامل في تقاسم المناصب والمكاسب"، معتبرا ان "الثنائي" يطرح نفسه كمدافع عن المكون الشيعي، فيوحي له بأنه مهدد وهو الضمانة، كما يوهمه بشعور التفوق على باقي المكونات وفائض القوة".

واذ ذكر بو عاصي بـ"ما فعله الرئيس بري بـ"حزب الله" عام 1988"، قال: "بعدما انتهى الرئيس السوري حافظ الأسد من ضرب منظمة "التحرير الفلسطينية" في ما عرف بـ"حرب المخيمات" بواسطة حركة "أمل"، شن الأسد حرب إلغاء على "حزب الله" بواسطة بري أيضا وهذا ما عرف بـ"حرب الاخوة". سقط جراء هذه المواجهات نحو 2500 قتيل و7500 جريح. وقد يعيد الرئيس بري الكرة فينقض على "حزب الله" مجددا إن شعر أن الحزب ضعف وبإمكانه وراثته. وانا لا أستبعد ذلك البتة".

ولفت الى أن "هناك عدم اقتناع دولي بجدية لبنان في نزع سلاح الحزب، فالولايات المتحدة الاميركية تقول ان ما يجري من قبل لبنان غير كاف وذلك يحتم ضربة إسرائيلية، وفي هذه الحال لا تطلبوا مني التدخل"، ورأى أن "الاخطر هو ربط الولايات المتحدة الاستمرار في تسليح الجيش اللبناني وتدريبه بسحب سلاح الحزب شمال وجنوب الليطاني، وفي هذا الإطار تندرج إلغاء زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة".

واوضح أن "من يحدد حجم حزب الله السياسي هم الناخبون ولكن لا مكان لمنظومته العسكرية والأمنية".

وردا على سؤال، جزم بو عاصي أن "الجميع يريد الإزدهار للجنوب ولكن لا أحد يستطيع ان يفرض علينا إقامة مناطق إقتصادية".

وعن المفاوضات بشكل عام، أوضح بو عاصي أن "التفاوض يتم في حالتين، إما في حال توازن القوى بين الطرفين المتقاتلين دون أفق سياسي وإما في حال انعدام موازين القوى فيكون التفاوض للحد من الخسائر".

وإذ سأل: "هل نحن اليوم في حالة توازن قوى مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا ودبلوماسيا؟"، قال: "بالطبع لا، وبالتالي علينا التفاوض وتحمل المسؤولية حماية لبلدنا ولشعبنا".

وعن العلاقات مع إيران، قال: "لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي منا كل التقدير والاحترام كشخص وكممثل للخط السياسي لـ"القوات اللبنانية". في ما خص موقفه الاخير من إيران. فهو نابع من تدخلها العسكري والسياسي المكشوف في لبنان. تؤكد إيران دعمها الكامل لـ"الحزب" وتتدخل في شأننا الداخلي فـ"شو خص إيران بالداخل اللبناني؟". يواصل الإيراني سياسة التذاكي من خلال تصريحات متناقضة وهذا الأمر غير مقبول من قبلنا بتاتا".

وعن "اليونيفيل"، أكد بو عاصي أن "دورها انتهى بسبب عدم وفاء لبنان الرسمي بالتزاماته وعدم الدفاع عنها بعد اعتداءات متكررة".

وعن الانتخابات النيابية، لفت بو عاصي إلى أن "الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها"، موضحا ان "المشكلة هي في المادة 112 ونسعى إلى تعديلها، ان من خلال اقتراح تقدمنا به في مجلس النواب، او مشروع تقدم به وزراؤنا في مجلس الوزراء. هذا حق لنا على أن تبت الهيئة العامة بالأمر وليس الرئيس بري الذي يختزل اليوم مجلس النواب والنواب وناخبيهم"، وقال: "الانتشار اللبناني يطالبنا بأحقية قدرته على التصويت لصالح 128 نائب في الداخل. جبران باسيل مدعوما من الحزب والحركة هو من أصر على خلق الدائرة 16 خلافا لطلب اللبنانيين في الخارج".

وختم مشيرا الى أن "الناس مذبوحة إقتصاديا ومعيشيا وإجتماعيا، وكلمة حرب باتت تتكرر بكل بساطة وكأنها أمر طبيعي، في حين أن هذه الكلمة خطيرة جدا وتحمل في طياتها الموت والدمار ولا يجب أن نتقبل بأنها خيار من ضمن خيارات أخرى. سوف نقوم كـ"قوات لبنانية" بكل شيء لتفادي وقوع حرب دون أفق يكون ضحيتها شعبنا المنهك اصلا". (الجديد)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: لا أحد سيتعامل مع دولة قرارها ليس بيدها
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب اللا يصرّ على "لا" للشراكة و "لا" للدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي عن زيارة البابا: رسالة سلام وثبات وارتقاء
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الفلسطينية

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24