لبنان
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
12-12-2025
|
09:00
ذكر موقع "
ارم نيوز
"، الإماراتيّ، أنّ مصادر لبنانيّة قالت إنّ "الجيش رفع حالة التأهّب ونشر منظومات دفاع جويّ، بعد ورود معلومات تُفيد أنّ قيادة "
حزب الله
" أصدرت بلاغًا يقضي بإعلان حالة الاستنفار القصوى في كافة وحداتها القتالية والصاروخية، إستعداداً للتصدي لأيّ هجوم إسرائيلي مُرتقب".
وبحسب الموقع، رصدت مصادر لبنانية مطلعة تحركات للجيش خلال الساعات الماضية، أظهرت رفع حالة التأهّب في مناطق الجنوب والبقاع، وذلك بعد نشر تقارير إستخبارية أفادت أن الجيش
الإسرائيلي
أنهى وضع خطط لضربات مكثفة تستهدف
لبنان
، تهدف إلى إخلاء شامل لسكان مناطق الجنوب.
وأشارت المصادر إلى أنّ "حزب الله" نشر خلال اليومين الماضيين، قوات ردّ سريع إضافية على ضفاف
نهر الليطاني
، وفعّل شبكة الرادارات والمراقبة الإلكترونية على طول الحدود، مع إصدار تعليمات لقواته بالتصدي لأي طائرات مسيّرة إسرائيلية تُحلّق فوق مناطق سيطرته".
ولفتت المصادر إلى أنّ "رفع درجة التأهّب في صفوف الجيش تزامنًا مع حالة الاستنفار في وحدات "حزب الله"، لم يكن نتيجة تنسيق مشترك بقدر ما يعكس مخاوف الجانبين من هجوم إسرائيلي محتمل على مواقع في الجنوب أو حتى في قلب العاصمة
بيروت
". (ارم نيوز)
