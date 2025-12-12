"عمليّة عسكريّة واسعة ضدّ لبنان"... رجي: وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي إلى أنّه "وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة أنّ إسرائيل تحضّر لعمليّة عسكريّة واسعة ضدّ لبنان".
وأضاف رجّي، وفق ما نقلت عنه "الجزيرة": "نكثّف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية"، مشدّداً على أنّ "سلاح حزب الله أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "الدولة اللبنانية تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه، لكنه يرفض ذلك".
كما لفت إلى أنّ "اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل، ونسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة، ومعاهدة السلام بعيدة حالياً".
وفي الإطار، أضاف رجّي: "لدينا مشكلة مع إيران ونحن منفتحون على الحوار، شرط توقفها عن التدخل بشؤوننا الداخلية، وعليها أن توقف تمويل تنظيم غير شرعي في لبنان".