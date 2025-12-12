"عمليّة عسكريّة واسعة ضدّ لبنان"... رجي: وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي إلى أنّه "وصلتنا تحذيرات من جهات عربيّة ودوليّة أنّ تحضّر لعمليّة عسكريّة واسعة ضدّ ".

وأضاف رجّي، وفق ما نقلت عنه " ": "نكثّف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية"، مشدّداً على أنّ "سلاح أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب ".

وتابع: " تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه، لكنه يرفض ذلك".

كما لفت إلى أنّ "اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل، ونسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة، ومعاهدة السلام بعيدة حالياً".

وفي الإطار، أضاف رجّي: "لدينا مشكلة مع ونحن منفتحون على الحوار، شرط توقفها عن التدخل بشؤوننا الداخلية، وعليها أن توقف تمويل تنظيم غير شرعي في لبنان".