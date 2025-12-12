اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين



صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



واصل لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته التفقدية على المديريات الإقليمية، حيث زار مديريتي وصيدا الإقليميتين.

وخلال الجولة، اطلع اللواء الركن لاوندس على سير العمل في المكاتب الإقليمية، واستعرض الضباط والعسكريون أبرز مهامهم المنجزة والملفات التي يعملون عليها، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد والتزوير وانتحال الصفة. كما اطلع على الوضع الأمني في المخيمات في الجنوب، إلى جانب غيرها من الملفات الأمنية، وأشاد بالتعاون الوثيق والبناء مع .



وخلال اجتماعاته مع الضباط والعسكريين، أثنى اللواء الركن لاوندس على الجهود المبذولة خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكداً أنّ هذه الجهود أحدثت “نقلة نوعية” في عمل وعزّزت ثقة اللبنانيين بأمن الدولة. وشدّد على أن “رسالتنا هي الإصلاح وقمع المخالفات، والقانون هو الأساس الذي نبني عليه”. وأضاف: “لا أحد أكبر من القانون… نحن نعمل بوحي من ضميرنا، وعندما نُطبّق القانون يحاول البعض استهدافنا، فاثبتوا وتابعوا مهامكم، فكرامة المؤسسة لن تُمس”.



وتطرّق اللواء الركن لاوندس إلى الوضع العام الذي يمرّ به ، مؤكداً أنّ “جهداً كبيراً يُبذل لتجاوز هذه المرحلة”، داعياً العناصر إلى التمسك بالإرادة والصمود.



وفيما يتعلق بامتحانات التطويع، أعلن اللواء الركن المدير العام أنّ 500 عنصرا من نخبة الشباب سينضمون قريباً إلى المديرية العامة، وأضاف: “هناك عدد من أبناء العسكريين تقدّموا بطلبات للتطوع وأعلم أنّ بعضهم لم يحالفه الحظ. نحن من جهتنا نلتزم بالتعليمات حرفياً، وإن أبناء العسكريين يُقيّمون بالمعايير نفسها ووفق الأصول، دون أي استثناءات. وضميرنا مرتاح لأنّ لجنة التطويع تقوم بعملها على أكمل وجه وهذا يعكس الالتزام بالشفافية والكفاءة في المديرية العامة ”.