تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1454183-639011436860826208.jpg
Doc-P-1454183-639011436860826208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

واصل المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته التفقدية على المديريات الإقليمية، حيث زار مديريتي النبطية وصيدا الإقليميتين.
وخلال الجولة، اطلع اللواء الركن لاوندس على سير العمل في المكاتب الإقليمية، واستعرض الضباط والعسكريون أبرز مهامهم المنجزة والملفات التي يعملون عليها، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد والتزوير وانتحال الصفة. كما اطلع على الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية في الجنوب، إلى جانب غيرها من الملفات الأمنية، وأشاد بالتعاون الوثيق والبناء مع القضاء.

وخلال اجتماعاته مع الضباط والعسكريين، أثنى اللواء الركن لاوندس على الجهود المبذولة خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكداً أنّ هذه الجهود أحدثت “نقلة نوعية” في عمل المديرية العامة وعزّزت ثقة اللبنانيين بأمن الدولة. وشدّد على أن “رسالتنا هي الإصلاح وقمع المخالفات، والقانون هو الأساس الذي نبني عليه”. وأضاف: “لا أحد أكبر من القانون… نحن نعمل بوحي من ضميرنا، وعندما نُطبّق القانون يحاول البعض استهدافنا، فاثبتوا وتابعوا مهامكم، فكرامة المؤسسة لن تُمس”.

وتطرّق اللواء الركن لاوندس إلى الوضع العام الذي يمرّ به لبنان، مؤكداً أنّ “جهداً كبيراً يُبذل لتجاوز هذه المرحلة”، داعياً العناصر إلى التمسك بالإرادة والصمود.

وفيما يتعلق بامتحانات التطويع، أعلن اللواء الركن المدير العام أنّ 500 عنصرا من نخبة الشباب سينضمون قريباً إلى المديرية العامة، وأضاف: “هناك عدد من أبناء العسكريين تقدّموا بطلبات للتطوع وأعلم أنّ بعضهم لم يحالفه الحظ. نحن من جهتنا نلتزم بالتعليمات حرفياً، وإن أبناء العسكريين يُقيّمون بالمعايير نفسها ووفق الأصول، دون أي استثناءات. وضميرنا مرتاح لأنّ لجنة التطويع تقوم بعملها على أكمل وجه وهذا يعكس الالتزام بالشفافية والكفاءة في المديرية العامة ”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: اختيار سيمون كرم نقلة نوعية في مرحلة دقيقة للبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ابراهيم يشيد بجهود شركة كهرباء زحلة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة في جوار المسجد الحرام والتي تهدف لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

المدير العام

أمن الدولة.

الفلسطينية

أمن الدولة

النبطية

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24