Najib Mikati
|
|
لبنان

فضل الله بعد لقائه سلام: الملف الأساسي الذي ناقشناه يرتبط بإعادة الأعمار

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:45
استقبل ‏رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السراي عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين امين شري وحسن فضل الله الذي قال بعد اللقاء:"التقينا أنا وزميلي الحاج أمين شري مع دولة رئيس الحكومة  نواف إسلام لبحث مجموعة من القضايا التي تهم اللبنانيين جميعا ، خصوصا أننا لانزال نشهد هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدنا كما حصل اليوم وكما يحصل في أغلب الأيام،  في الوقت الذي يلتزم فيه لبنان بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني ٢٠٢٤، فان العدو يواصل هذه الخروق لذلك الاتفاق والاعتداء على السيادة اللبنانية ونحن نؤكد مجددا اليوم ، على ضرورة بذل كل جهد ممكن في سبيل وقف هذا العدوان الإسرائيلي،  والزام العدو بتطبيق ذلك الاتفاق الذي يبقى هو الإطار الوحيد الآن بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي ، بمعزل عن كل التفاصيل الأخرى أو كل الاطروحات الأخرى ."
اضاف:"الملف الأساسي الذي ناقشناه يرتبط بإعادة الأعمار وبوضع الاعتمادات اللازمة للخطوات المطلوبة ، ونحن لا نتحدث عن الملف بكلياته، نحن نعرف أنه يحتاج إلى تمويل كبير ولكن عندما نجزء هذا الملف إلى نقاط محددة يمكن أن نقوم كدولة لبنانية بالكثير الكثير ، ورأينا بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو ببعض البنى التحتية أو بما قام به مجلس الجنوب أو بما يمكن أن تقوم به الهيئة العليا للإغاثة ، وقد سعينا مع رئيس الحكومة وهذا السعي وفقنا فيه بتحويل بعض الأموال أو رصد بعض الأموال للهيئة العليا للإغاثة كي تباشر العمل في الترميم الإنشائي،  خصوصا في الضاحية الجنوبية أو في بيروت وهذا من الملفات الحيوية الأساسية التي تعيد آلاف العائلات إلى منازلها ، كذلك موضوع الإيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على الوصول إلى قراها أو البقاء فيها، خصوصا في المناطق الحدودية أي القرى الأمامية التي يمارس العدود ضدها المزيد من الاعتداءات ".
وتابع:" نستطيع القول أننا بدأنا سواء في لجنة المال والموازنة أو من خلال التواصل مع رئيس الحكومة بدأنا بالخطوات العملية الأولى وبتامين بعض الاعتمادات من أجل المباشرة بالعمل، وكما قلنا خلال هذا اللقاء ان اعطاء القليل أفضل من الحرمان ،  حتى لو كانت إمكانات الدولة الآن ليست بالمستوى الذي تستطيع فيه أن توفر كل الاعتمادات ، ولكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي نستطيع القيام بخطوات كثيرة في هذا الموضوع،  و أريد أن أقول لكل الناس الذين تضرروا من هذا العدوان الإسرائيلي ، نحن نصر دائما على أن تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة،  ورأينا من رئيس الحكومة تجاوبا ،  خصوصا أنه إعاد التأكيد على الالتزام بإعادة الأعمار كما ورد في البيان الوزاري، وهذا الالتزام يحتاج إلى خطوات عملية ونحن نقوم بهذه الخطوات بالتعاون بيننا سواءً في كتلة الوفاء للمقاومة أو كتلة التنمية والتحرير مع الحكومة مع المجلس النيابي من أجل أن نبلسم الجراح  التي سببها العدوان الإسرائيلي على بلدنا".
 
واستقبل الرئيس سلام وفدا من الحزب الشيوعي برئاسة حنا غريب الذي قال بعد اللقاء:"
‏تشرفنا اليوم وفد من قيادة حزب الشيوعي اللبناني بزيارة دولة الرئيس سلام كان اللقاء مناسبة لتقديم مذكرة فيما يتعلق الأولويات الوطنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  في مقدمها بدأنا بالاجتماع في إدانة الاعتداءات الصهيونية على لبنان الخاصة مع صبيحة هذا اليوم التي طالت العديد من المناطق شمال نهر الليطاني ،وانتقلنا إلى الموضوع المتعلق بكيفية حماية لبنان وسيادته في ما يتعلق بموضوع التحرك باتجاه إنشاء مقاومة وطنية وشعبية عابرة للمناطق والطوائف والمذاهب ، وتولى الدولة اللبنانية مسؤولياتها الكاملة في ما يتعلق بموضوع التعبئة الوطنية لحماية سيادة لبنان بما فيها  دعوة كل شباب لبنان بدون استثناء ودعم الجيش اللبناني وتسليحه بكل الإمكانيات المتاحة حتى يتمكن من قيادة هذه المواجهة هذا فيما بهذه النقطة .
فيما يتعلق بموضوع المفاوضات أكدنا على إجراء مفاوضات ذات طابع امني ‏حصرا بوقف الاعتداءات وبانسحاب قوات الاحتلال حتى خط الهدنة من دون قيد ولا شرط وفق اتفاقية الدولية عام ١٩٤٩، وأكدنا في الوقت عينه على ضرورة معالجة الملفات السياسية وفي مقدمتها تطبيق ما لم يطبق في اتفاق الطائف لا سيما المادة ٩٥ وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وتطبيق المادة 22 التي تنص على قانون انتخابات خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ، ما وفي هذا السياق دقينا ناقوس الخطر في الملف الاقتصادي الاجتماعي ، موضوع الرواتب وتصحيحها، و أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وجهة في ما يتعلق بقانون الفجوة المالية بإعطاء صغار المودعين حقهم، وهذه مسألة يجب أن ننوه بها وأن يأخذ صغار المودعين حقوقهم كاملة في موضوع ، وأكدنا على الحاجة لمؤتمر وطني شامل تطرح فيه كل القضايا الخلافية في هذا البلد بمشاركة الجميع من دون استثناء منعا للفتن والخطابات الطائفية ."
 
 
 
واستقبل الرئيس سلام‬⁩ المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان-كريستوف كارّيه.
 
 
