لبنان
وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
Lebanon 24
12-12-2025
|
06:52
photos
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
قبل ظهر اليوم في مطكتبه في الوزارة ، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
لبنان
السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ مع وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا
السورية
غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في
وزارة العمل
والأمن العام.
وعرضت السيدة بيلينغ المساعدة لتنفيذ خطة الحكومة في هذا المجال.
واستقبل الوزير حيدر، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس الذي قال بعد الاجتماع:" تناول البحث موضوع النقل والعاملين في هذا القطاع، لا سيما موضوع السائقين غير اللبنانيين في المرافئ، وضرورة تسوية أوضاعهم.
وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل وزير العمل والتي أكدت عليه لجهة اعطاء الاولوية للسائق اللبناني ، وفي حال حصول نقص يمكن الاستعانة بسائقين غير لبنانيين، وهذا الأمر سأبلغه للنقابات المعنية كافة، وأتمنى على كل الزملاء في النقابات المعنية التقيد بهذا الإجراء حرصاً على لقمة عيش السائق اللبناني". (الوكالة الوطنية)
