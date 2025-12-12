تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن دور "حزب الله" في سوريا.. إليكم ما كشفه موقع إيرانيّ

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
12-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1454196-639011449766042735.jpg
Doc-P-1454196-639011449766042735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


ذكر موقع "Tehran Times" الإيراني أنه "في الذكرى السنوية الأولى لانهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يُعتبر تدخل "حزب الله" أحد أكثر الأحداث أهمية في التاريخ الإقليمي المعاصر. وبحلول الوقت الذي دخل فيه "حزب الله" ساحة المعركة السورية حوالي عام 2013، لم تعد البلاد ساحة "تظاهرات شعبية"، بل أصبحت ساحة عسكرية مكتظة بعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب، والفصائل المتطرفة المعلنة حديثًا، والهجمات المنسقة التي تجتاح المدن السورية وتمتد عبر الحدود اللبنانية. وأعلن قادة المعارضة صراحةً أن زحفهم التالي بعد السيطرة على دمشق سيكون "مباشرةً إلى الضواحي الجنوبية لبيروت"."

وبحسب الموقع، فإن "حزب الله" قد برّر تدخله في سوريا منذ البداية، من خلال الخطابات والوثائق والمقابلات الإعلامية، وزعم أنه لم يكن يدافع عن النظام ضد شعبه، بل كان يواجه مشروعاً جيوسياسياً ترعاه واشنطن، وتموله بعض الملكيات العربية في الخليج العربي، وتسهله شبكات الاستخبارات الغربية، ويستغله العدو الإسرائيلي بشغف. إن صعود الجيوش المتطرفة في سوريا والعراق وخارجهما يهدد باجتثاث المنطقة، ومحو مجتمعات بأكملها، وإعادة رسم خريطتها من خلال الإبادة الجماعية".

وتابع الموقع: "أولئك الذين دافعوا عن ما يسمى "الثورة" فهموا بالضبط القوى التي تقف وراءها: الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل: ثلاثة جهات فاعلة سعت علنًا إلى انهيار الدولة السورية، وهي الدولة نفسها التي كانت بمثابة شريان استراتيجي لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين لعقود من الزمن. وإسرائيل أرادت سقوط دمشق تحديداً لأنها أرادت قطع ذلك الشريان. قبل عام، انهارت الدولة السورية نهائياً، ودخل أبو محمد الجولاني دمشق دون أن يطلق رصاصة واحدة. وكشفت المجازر التي تلت ذلك عن الطبيعة الحقيقية للقوى التي تدّعي جلب "الحرية". واحتفلت إسرائيل علنًا بسقوط الحكومة السورية، ووسعت نفوذها إلى ما يقرب من سدس الأراضي السورية، وفككت البنية التحتية العسكرية الأساسية، وشنت هجومًا عميقًا في دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع، دون أن تواجه مقاومة من الحكام الجدد لسوريا. وفي نهاية المطاف، ظهر أحمد الشرع (الجولاني سابقاً) إلى جانب مسؤولين أميركيين سابقين، متعهداً بالتوافق مع الرؤية الإقليمية لواشنطن". 

وأضاف الموقع: "تزامن هذا الانهيار مع تجدد العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان وحملة أميركية إسرائيلية منسقة لإعادة هندسة المشهد السياسي في المنطقة. واختارت بعض الفصائل المحلية، مرة أخرى، الانحياز إلى هذا التيار، مما أدى إلى تقويض حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في اللحظة التي واجهت فيها هجوماً وجودياً. لا شك أن حزب الله دفع ثمناً باهظاً لقراره بمواجهة المتطرفين في سوريا، فقد قُتل أو جُرح آلاف من مقاتليه، إلى جانب أعداد أكبر بكثير من السوريين والإيرانيين والعراقيين الذين قاتلوا الجماعات المسلحة المتطرفة، لكن هذه التضحيات لم تكن عبثاً، فقد أدى تدخل حزب الله إلى كسر زخم الجماعات المتطرفة في ذروتها، وهي جماعات كان بإمكانها ابتلاع دول بأكملها".

وبحسب الموقع، فإن القوى التي تحكم دمشق الآن لم تظهر إلا بعد تحولات جيوسياسية هائلة، ولولا التأخير الذي دام عقداً من الزمن والذي أحدثه أولئك الذين قاوموا على الأرض، لكانت المنطقة اليوم غير قابلة للتمييز. لقد غيّر ذلك التأخير كل شيء، فقد أتاح الوقت اللازم لوصول كميات هائلة من الإمدادات والخبرات وقدرات الردع إلى لبنان وغزة، وهي قدرات أعادت تشكيل كل ساحة معركة تلت ذلك. ظل موقف حزب الله ثابتاً، فقد عارض الغزو الأميركي للعراق رغم جرائم نظام صدام حسين، واختار القتال في سوريا رغم خلافاته الواضحة مع الحكم الداخلي في دمشق. علاوة على ذلك، كان "حزب الله" يسترشد بالمبادئ، وليس بالنزعة الطائفية: الدفاع عن المنطقة من الهيمنة الأجنبية، ومواجهة العدو الإسرائيلي، وحماية وحدة وأمن شعوبها. لقد كشفت مأساة سوريا عن حقيقة طال دفنها تحت الشعارات والدعاية: أن السلامة الجيوسياسية، وليس الخطاب الرومانسي، هي ما يحمي الأمم من التفكك".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن "الحياد" في لبنان.. هذا ما كشفه موقع إيراني
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الجانب السري من مبادرة مصر بشأن لبنان.. إليكم ما كشفه موقع إيراني
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نشاط "حزب الله"... هذا ما كشفه المتحدث باسم "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

السعودية

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24